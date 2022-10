Imprenditore regala bonus ai dipendenti al posto della festa di compleanno

Regala 30mila euro ai suoi dipendenti per il suo compleanno come bonus. Accade nel Salento, dove l’imprenditore Attilio Scarlino decide di regalare un bonus ai dipendenti di 30mila euro totali direttamente in busta paga ai suoi impiegati. Il motivo? L’uomo compie 60 anni e ha fatto questa scelta per venire incontro alle nuove esigenze dei dipendenti, nate per via della crisi.

Imprenditore offre bonus dipendenti compleanno da 30mila euro

L’imprenditore di Taurisano, nel Leccese, ha avuto questa idea quando è stato il momento di pagare gli stipendi ai suoi 80 dipendenti. Questi si sono ritrovati in busta paga 375 euro ciascuno. Un bonus una tantum per via del compleanno dell’imprenditore che si occupa di insaccati e salumi.

Il 60enne si sarebbe fatto due conti dopo aver ricevuto il preventivo del catering. Infatti, in un primo momento c’era stata l’idea di festeggiare in azienda e di chiamare un catering per un buffet e una festa di compleanno in sede.

La decisione dopo il preventivo del catering

Quando l’uomo ha notato in preventivo la somma di 30mila euro, ha deciso di lasciar perdere e di versare questa cifra direttamente come bonus nella busta paga dei dipendenti. Si è trattato di un modo per dare una mano in un momento difficile. Infatti, nonostante la crisi, l’impegno dei dipendenti non è mai venuto meno, quindi l’imprenditore ha ritenuto che sarebbe stato più gradito un aumento in busta paga, anche se solo una tantum.

«Per la mia festa dei 60 anni avrei speso 30mila euro, ho preferito investirli così» ha spiegato l’imprenditore. Il 60enne ha ritenuto così di ringraziare i propri dipendenti, dando loro un piccolo sostegno economico in più in un periodo difficile dal punto di vista economico in tutta Italia, parlando di un vero e proprio investimento nei confronti dei suoi impiegati e lavoratori nel salumificio.