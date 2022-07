Imprenditore italiano ucciso in Messico, cosa sappiamo

L’imprenditore alberghiero di origine italiana Raphael Alessandro Tunesi è stato assassinato in Messico. Esperto di cultura maya, viveva da diversi anni nel Chiapas ed era proprietario di un lussuoso hotel a pochi chilometri dal sito archeologico di Palenque. Ecco cosa sappiamo sul suo omicidio.

Chi era l’imprenditore ucciso in Messico

Esperto di cultura preispanica, epigrafista e autore di diversi libri, Raphael Alessandro Tunesi appena un anno fa aveva partecipato al forum “Messico-Italia 500 anni di dialogo culturale” organizzato dal ministero della Cultura, sulle relazioni tra l’Italia e il Messico dalla conquista ad oggi. Sposato con una donna messicana e padre di tre figlie, Tunesi era proprietario dell’hotel di charme Quinta Chanabnal, situato a tre chilometri dal sito archeologico maya di Palenque.

Come è stato ucciso Raphael Alessandro Tunesi

Tunesi stava andando a prendere le figlie a scuola quando, attorno a mezzogiorno di ieri, è stato intercettato da alcuni uomini armati. «È stato raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco», ha reso noto la procura che ha avviato un’indagine. I killer erano in motocicletta: la due ruote utilizzata per l’attacco è stata abbandonata, insieme a proiettili inutilizzati e ad alcuni abiti, in una zona di ecoturismo denominata La Cañada.

Italiano ucciso in Messico, dove è successo

L’omicidio si è verificato su una strada sterrata non lontano dalla scuola “La Escriba” di Palenque, nel Chiapas (Messico meridionale), nei pressi di una scuola elementare. Trasferito in ospedale “El italiano”, come era soprannominato Tunesi, è deceduto per la gravità delle ferite riportate.

Omicidio di Raphael Alessandro Tunesi, il possibile movente

Le indagini avviate per risalire ai responsabili del crimine hanno portato quasi subito alla localizzazione della motocicletta. Dietro alla morte di Tunesi potrebbe esserci il racket delle estorsioni: un amico di famiglia ha in effetti raccontato alla stampa che la criminalità organizzata chiede il pagamento del “derecho de piso” (il pizzo, appunto) ai negozianti e agli imprenditori della zona, molto visitata da turisti nazionali e stranieri. E negli ultimi tempi in diversi Stati messicani si sono moltiplicati gli attacchi agli imprenditori, vittime di atti di rappresaglia in caso di mancato pagamento.