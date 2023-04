Romania, imprenditore italiano morto cadendo dal settimo piano: aperta un’inchiesta

Mentre il mondo - compreso il Foglio - condanna il gesto del Dalai Lama, Ferrara va controcorrente e se la prende con chi attacca il «papa di montagna» per una «goliardata». Ma l'Elefantino non è nuovo a difese d’ufficio di casi in odore di pedofilia come dimostra la levata di scudi nel 2020, condivisa da Mughini, per lo scrittore Gabriel Matzneff.