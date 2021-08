Extreme Makeover Olympic Edition

Il Giochi sono un ricordo. Le due settimane in cui Tokyo è stata la capitale sportiva del mondo sono già alle spalle, e come sempre succede quando finisce una grande manifestazione sportiva (dalle Olimpiadi ai Mondiali di calcio), ci si chiede che ne sarà delle enormi strutture che hanno ospitato gare e atleti. Come riporta la Cnn, la gran parte degli impianti utilizzati per i Giochi giapponesi rimarranno in piedi: la testata americana ha quindi realizzato una piccola guida per chi volesse visitare – quando si potrà tornare a viaggiare liberamente – i luoghi delle Olimpiadi in occasione di una vacanza in Giappone.

Arigato Japan, arigato Tokyo! 🇯🇵 The typography of the LED display of 'arigato' is the same one that was used to spell out 'sayonara' in the Closing Ceremony at Tokyo 1964! 😍#ClosingCeremony #Arigato2020 #StrongerTogether pic.twitter.com/1PKlLyjK7h — Olympics (@Olympics) August 8, 2021

Gli impianti olimpici a Tokyo

Nell’area metropolitana della capitale giapponese si sono tenuti la maggior parte degli eventi. Alcune strutture, come quelle in cui ci sono state le gare di arrampicata sportiva, Bmx e skate saranno rimosse, altre rimarranno al proprio posto. Come lo Stadio Nazionale del Giappone, l’impianto che il primo agosto 2021 ha fatto da sfondo alla giornata più bella nella storia dell’atletica leggera italiana. Qui, nel giro di dieci minuti, Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs hanno vinto gli ori nel salto in alto (insieme al qatariota Mutaz Barshim) e nei 100 metri piani. Lo stadio da 68 mila posti, progettato dall’architetto Kengo Kuma e fatto dal legno proveniente da 46 delle 47 prefetture giapponesi, ha preso il posto del vecchio stadio Nazionale, demolito nel 2016. Si trova nel quartiere Shinjuku, importante centro commerciale e amministrativo della capitale: lì c’è il nodo ferroviario più trafficato al mondo (la stazione di Shinjuku) e si trovano il quartiere a luci rosse e le sedi di due università.