Resti di un’antica città romana riemergono nel Regno Unito. Durante i lavori ferroviari fra Londra e Birmingham, gli archeologi si sono imbattuti in strade e parti di edifici risalenti all’epoca dell’Impero, oltre a vari gioielli, monete e ceramiche. Una scoperta sensazionale che, secondo gli esperti, aiuterà a rivelare alcuni segreti della vita nei tempi antichi sotto l’egemonia di Roma.

La città dell’Impero romano si trova su una moderna rotta ferroviaria

Le rovine sono emerse in un campo a Chipping Warden, al confine tra Northamptonshire e Oxfordshire, durante i lavori per la costruzione della linea ferroviaria HS2 che collegherà Londra e Birmingham (l’inaugurazione è fissata fra il 2029 e il 2033). Che il sito nascondesse tesori preziosi era noto già dal XVIII secolo, ma finora nessuno aveva mai scoperto la città sommersa. Nel corso degli scavi sono infatti venuti alla luce un viale largo 10 metri, resti di abitazioni e botteghe, oltre a quattro pozzi e numerosi piccoli oggetti. La ricerca ha coinvolto circa 80 archeologi per un anno intero, ma è stata ora battezzata come una delle più importanti di sempre.

An #IronAge settlement in Northamptonshire was transformed into a wealthy Roman era trading town. #HS2 #archaeology has discovered evidence that tells the story of Blackgrounds transformation. It includes coins, glass, jewellery and a 10m wide #Roman road: https://t.co/jthiKlzVf3 pic.twitter.com/PM350J9qU6 — HS2 Ltd (@HS2ltd) January 11, 2022

Fondamentale per la salvaguardia delle rovine è stato il terreno. Noto come Blackgrounds per via del suo caratteristico colore nero, è da decenni adibito al pascolo. «La presenza del bestiame ha favorito la conservazione», ha detto al Guardian James West, archeologo che ha gestito lo scavo. «Ha infatti compattato il terreno e, in certo senso, sigillato queste meraviglie. Ora possiamo davvero ampliare la nostra comprensione del paesaggio sotto l’Impero romano nell’area e anche oltre».

La strada a doppia carreggiata è simbolo di centro commerciale

Al tempo della conquista romana, nel 43 d.C., nell’area c’era un piccolo villaggio con circa 30 abitazioni. Il percorso di romanizzazione ha portato poi alla nascita di case in pietra, edifici agricoli e commerciali, tra cui zone adibite alla lavorazione dei metalli e della ceramica. Un vero e proprio snodo di mercato dell’antichità, come dimostra la presenza del vicino fiume di Cherwell e di una strada a doppia carreggiata. «Consentiva il transito costante di carri per carico e scarico merci», ha proseguito West. «In genere i viali non superavano i 4-5 metri di ampiezza, quindi si tratta di una scoperta davvero impressionante».

Al suo apice, è probabile che la città ospitasse centinaia di abitanti, che avevano appreso le usanze e le tradizioni dei romani. La prosperità e la crescente ricchezza della popolazione trova riscontro nelle 300 monete e nelle bilance trovate nel terreno. Fra queste ultime, ha colpito gli studiosi un esemplare decorato con l’immagine di una divinità femminile, appartenente forse a un individuo di alto rango. Dalla terra, gli archeologi hanno dissotterrato anche gioielli con intarsi delicati, vasi di vetro e pregiate ceramiche provenienti dalla Gallia.

LEGGI ANCHE: L’accampamento romano in Olanda per la conquista della Britannia

I lavori ferroviari hanno portato alla luce diverse rovine antiche

La città dell’Impero romano nel Northamptonshire non è però l’unico tesoro antico riemerso in seguito ai lavori per la costruzione delle rotaie. A ottobre, gli scavi della linea HS2 avevano portato alla luce una chiesa medievale nei pressi di Stoke Mandeville, nel Buckinghamshire. Vicino alla stazione di Euston, nel centro di Londra, il Saint James Garden nel 2019 aveva restituito 50 mila scheletri di un vecchio cimitero. Nello stesso periodo, a Birmingham i lavori ne avevano dissotterrati altri 6500 risalenti al XVIII secolo. «Abbiamo effettuato scoperte sensazionali mentre costruiamo la HS2», ha detto al Guardian Mike Court, archeologo capo che ha seguito i lavori ferroviari sin dall’inizio. «Stiamo così scoprendo sempre meglio la vita dei nostri antenati».