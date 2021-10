Impeachment: trama, cast e dove vedere terza stagione di American Crime Story

Ha debuttato ieri sera sulla televisione italiana Impeachment, terzo capitolo della serie antologica American Crime Story creata da Ryan Murphy. Al centro di questa stagione, il caso che nel 1998 tenne banco sui media di tutto il mondo, ovvero l’affair tra il presidente degli Stati Uniti Bill Clinton e la giovane stagista alla Casa Bianca Monica Lewinsky. Le cose da sapere.

Impeachment: American Crime Story, la trama

La terza stagione di American Crime Story rievoca gli eventi del Sexgate, lo scandalo politico-sessuale causato dalla relazione fra Bill Clinton e la stagista Monica Lewinsky. Emerso durante il caso Paula Jones, giornalista che aveva accusato Clinton di molestie sessuali avvenute nel 1991, l’affair tra i due portò all’impeachment del presidente Usa per accuse di spergiuro e ostruzione alla giustizia. E, dunque, quasi alla sua caduta.



Impeachment: American Crime Story, il cast

Il cast di Impeachment: American Crime Story vede Sarah Paulson (“fedelissima” di Murphy) nei panni di Linda Tripp, l’ex impiegata della Casa Bianca che registrò in segreto le confessioni di Monica Lewinsky, interpretata nella serie da Beanie Feldstein. A dare il volto al 42esimo presidente degli Stati Uniti Bill Clinton è Clive Owen, mentre Margo Martindale è l’agente letteraria Lucianne Golderberg. Completano il cast principale Edie Falco nel ruolo di Hillary Clinton e Annaleigh Ashford in quello di Paula Jones.

Trasmessa negli Stati Uniti d’America sul canale via cavo FX dal 7 settembre 2021, in Italia Impeachment: American Crime Story va in onda in prima visione sul canale satellitare Fox di Sky dal 19 ottobre 2021. Due episodi trasmessi la sera del debutto. Poi uno a settimana, ogni martedì alle ore 21, fino al 14 dicembre.

Impeachment: American Crime Story, terzo capitolo della serie

Impeachment: American Crime Story ruota attorno al sexgate di fine Anni Novanta. La prima stagione della serie antologica racconta invece il processo all’ex campione di football O.J. Simpson, accusato di aver ucciso l’ex moglie Nicole Brown, in uno dei casi di cronaca nera americana più seguito della storia. Al centro della seconda stagione, invece, l’omicidio di Gianni Versace da parte di Andrew Cunanan, con l’intera storia raccontata dal punto di vista di quest’ultimo.