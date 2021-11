L’Immortale stasera su Cielo: 5 curiosità sullo spin off di Gomorra di Marco D’Amore

Marco D’Amore è il protagonista (nonché regista) de L’immortale, in onda questa sera, lunedì 29 novembre 2021, alle 21.15 su Cielo. Arrivato nei cinema nel 2019, si tratta di uno spin-off dedicato al personaggio di Ciro Di Marzio e al racconto di vicende che si svolgono in parallelo a quelle messe in scena nella quarta stagione della serie tivù Gomorra.

L’immortale: le cose da sapere sul film in onda questa sera su Cielo alle 21.15

L’immortale: la trama

Sopravvissuto per miracolo al proiettile che l’amico Genny Savastano è stato obbligato a sparargli (colpo di scena che ha chiuso la terza stagione dello sceneggiato televisivo), Ciro Di Marzio è costretto a lasciare Napoli e iniziare una nuova vita in Lettonia, a Riga, dove lavora per conto del boss don Aniello Pastore, al soldo dei clan russi. L’esilio forzato lo porterà a ritrovare Bruno, una persona che ha segnato il suo passato, e a ripercorrere tutte le tappe della sua vita. A partire dai ricordi dolorosi di un’infanzia distrutta dal terremoto dell’Irpinia che, nel 1980, lo vede come unico sopravvissuto della sua famiglia, a poco meno di un mese di età (da qui il soprannome ‘Immortale’) e lo costringe a vivere di espedienti, assieme ai suoi coetanei. Fino a quando, rimasto nuovamente solo, senza le persone che lo avevano accolto nella loro casa come un figlio, corre verso Secondigliano e fa la conoscenza di Attilio e del boss Pietro Savastano. Ritornato al presente, tra mille peripezie, Di Marzio finirà in mezzo a una guerra malavitosa che non gli appartiene, coi clan russi da una parte, padroni del traffico di droga del Paese, e quelli lettoni dall’altra, pronti a lottare per imporre la propria supremazia criminale nella madrepatria. Ma non solo. Dovrà fare i conti anche col tradimento di una persona che cara e utilizzare l’intuito e la destrezza che da sempre lo contraddistinguono per cavarsela e sopravvivere. Ancora una volta.

L’immortale: il cast

Accanto a Marco D’Amore nei panni di Ciro Di Marzio, nel cast del film troviamo anche Salvatore D’Onofrio (Bruno), Giuseppe Aiello (Ciro Di Marzio da bambino), Giovanni Vastarella (Bruno da giovane), Salvatore Esposito (Gennaro Savastano), Marianna Robustelli (Vera), Martina Attanasio (Stella), Gennaro Di Colandrea (Virgilio), Nello Mascia (Aniello Pastore), Aleksej Gus’kov (Yuri Dobeshenko), Anatolijs Fečins (Dimitri), Salvio Simeoli (‘O Merlo) e Nunzio Coppola (Coppola).

L’immortale: cinque curiosità sulla pellicola

1) L’immortale: il primo film italiano in large format al cinema

In termini di produzione, la pellicola ha rivoluzionato, a modo suo, la grammatica del cinema italiano. «Fino a qualche anno fa le fiction televisive si giravano in 16 mm e il cinema in 35 mm, tecniche che rendevano l’immagine più spettacolare», ha spiegato Guido Michelotti, responsabile della fotografia, in un’intervista ai microfoni di Sky Tg24, «Oggi le serie si girano con le stesse camere utilizzate per il grande schermo, ecco perché i film si muovono verso formati sempre più ampi, utili a differenziare le immagini. Noi abbiamo scelto una misura intermedia tra quella standard e la 65mm, adoperata per i grandi kolossal». Un accorgimento che ha reso L’Immortale un susseguirsi di fotogrammi esteticamente curati e d’impatto. Oltre che il primo progetto in large format ad approdare nelle sale cinematografiche italiane.

2) L’immortale: l’esordio alla regia di Marco D’Amore

L’Immortale rappresenta il debutto alla regia di Marco D’Amore, dopo qualche prova come regista televisivo per il quinto e sesto episodio della quarta stagione di Gomorra.

3) L’immortale: un’accoglienza da capogiro

I numeri stellari macinati dal trailer (decine di migliaia di visualizzazioni in poche ore) sono stati assolutamente riconfermati dagli incassi e dalla reazione di pubblico e critica. Nel primo giorno di programmazione, L’Immortale ha incassato 602.793 euro, diventando il miglior esordio per un film italiano nel 2019. Cifre che, nell’arco di un mese, sono arrivate a sfiorare i 6 milioni di euro. E gli addetti ai lavori non hanno lesinato recensioni positive, sottolineando come il lavoro di D’Amore fosse riuscito a scardinarsi da Gomorra, offrendo ai fan più affezionati nuove storie e nuove prospettive. Oltre a fatturati importanti e al placet degli esperti, l’attore napoletano ha fatto anche incetta di riconoscimenti: un Nastro d’Argento e una candidatura ai David di Donatello come miglior regista esordiente e un Ciak d’oro per la migliore opera prima.

4) L’immortale: un repertorio musicale rivisitato

D’Amore ha scelto il gruppo Mokadelic per la colonna sonora dello spin-off. La band ha rivisitato alcuni dei temi musicali della serie ispirata al libro di Roberto Saviano e diverse canzoni napoletane degli Anni ’80, tra cui brani di Nino D’Angelo e Franco Ricciardi.

5) L’immortale: tra Italia, Lettonia e Francia

Le riprese sono partite da Roma, per poi spostarsi a Napoli (in particolare nell’area nord, dov’è stata ricostruita la città così com’era negli Anni ’80). All’estero, invece, il set si è temporaneamente trasferito a Riga e in diverse città francesi tra cui Parigi, Marsiglia, Vancluse e Avignone.