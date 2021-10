Casa, nel terzo trimestre calano i prezzi dell’1,8 per cento

Prezzi delle case usate in calo dell’1,8 per cento su base congiunturale in Italia nel terzo trimestre, a una media di 1.697 euro al metro quadro. I valori immobiliari sono in diminuzione del 2,1 per cento rispetto al terzo trimestre 2020, secondo l’ufficio Studi di idealista, portale immobiliare leader per sviluppo tecnologico.

Immobiliare, prezzi in calo: dopo la pandemia pesa ancora l’incertezza

«La luce in fondo al lungo tunnel della pandemia ha dato un forte impulso alla domanda nel settore residenziale,ma l’incertezza da essa generata pesa sull’andamento dei prezzi che hanno toccato il livello più basso in Italia degli ultimi dieci anni. Una situazione che rende l’acquisto molto appetibile: mutui vantaggiosi, bonus statali e incentivi all’acquisto per i giovani sono, insieme ai prezzi in calo, gli acceleratori della ripresa» commenta Vincenzo De Tommaso, responsabile dell’ufficio studi di idealista.

Immobiliare, prezzi in discesa: ecco i cali peggiori

A dispetto della tendenza nazionale, l’andamento dei principali mercati è contrastato, evidenziando un sostanziale equilibrio tra capoluoghi con prezzi in diminuzione (51) e capoluoghi i cui prezzi sono invece in aumento (52); 4 centri non hanno subito variazioni dopo i mesi estivi. Teramo (-11,1 per cento) subisce il maggior calo trimestrale davanti a Rieti (-6,8), Cosenza (-6,6), Pistoia (-6,1) e Napoli (-5,9 per cento).

Immobiliare in calo: i trend del mercato

Alle spalle del capoluogo partenopeo, si registrano diminuzioni dei prezzi di vendita in tutte le grandi città italiane partendo da Torino e Genova (entrambe -2,2 per cento), quindiPalermo (-1,9), Bari (-1,5) e Roma (-1,2), per concludere con Firenze e Milano (entrambe -0,3 per cento). I maggiori aumenti si sono registrati a Latina, dove i prezzi crescono dell’11,9 per cento, Trieste(7,2), quindi Pavia e Campobasso (entrambe su del 6,3 per cento).

Immobiliare: ecco le città con i prezzi più alti e più bassi

I prezzi di vendita confermano Venezia (4.439 euro/metro quadro) al top dei valori, davanti a Milano (4.064 euro/metro quadro) e Bolzano (3.917 euro/metro quadro), a seguire Firenze con 3.905 euro al metro quadro. Nella parte bassa della graduatoria la più economica è Biella con un prezzo medio di 672 euro/metro quadro.