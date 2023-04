Immobile, incidente a Roma: in auto contro un tram

Incidente stradale per Ciro Immobile stamattina a Roma. Il calciatore della Lazio, alla guida del suo suv, ha avuto uno scontro frontale contro un tram in Piazza delle Cinque Giornate. È andata distrutta la parte frontale della sua nuova vettura e sono scoppiati degli airbag.

⚠️Incidente per Ciro #Immobile poco fa distrutta la parte frontale della sua nuova vettura, scoppio degli airbag. Un frontale con un tram a Piazza delle 5 giornate. Il calciatore sta bene, spavento per i bambini a bordo ci dicono dei testimoni oculari. Fonte ➡️ @IlarioDiGiovamb… pic.twitter.com/VftNyuPk7p — LazioSpace (@LazioSpace) April 16, 2023

Secondo Immobile il tram è passato con il rosso

«Il calciatore sta bene, spavento per i bambini a bordo, dicono dei testimoni oculari», scrive LazioSpace su Twitter. «Il tram è passato con il rosso», sostiene il calciatore della Lazio in un video diffuso da AGTW, dopo lo scontro con il tram.

Disavventura per il centravanti biancoceleste, che venerdì era tornato al gol segnando su rigore contro lo Spezia nel 3-0 esterno della Lazio in campionato.

Ci sono feriti, il conducente del tram in codice giallo

Tra deragliato e i feriti in ambulanza, scrive sempre AGTW, citando poi un testimone oculare: «Ho visto l’auto arrivare e poi lo schianto, tanta gente sul tram, l’autista a terra». Come riferisce Ilario Di Giovambattista, direttore editoriale di Radio Radio, «sette persone tra cui Immobile portate in ospedale per accertamenti. C’è anche il conducente del tram che si è scontrato con il suv del centravanti della Lazio». Il conducente sarebbe l’unico in codice giallo. Immobile ha lamentato invece un dolore al braccio. Il calciatore viaggiava con le due figlie.

I corso accertamenti per chiarire dinamica e responsabilità

Sono in corso accertamenti per chiarire le responsabilità dell’incidente, avvenuto questa mattina attorno alle ore 8. Da ricostruire la dinamica: l’impatto è comunque avvenuto a una velocità sostenuta, visto che ha fatto deragliare il tram, finito sul marciapiede divisorio di ponte Matteotti.