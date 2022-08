Immenhof – La grande promessa stasera su Rai1: trama, cast e curiosità

In prima visione assoluta, stasera 22 agosto alle 21,25 Rai1 trasmetterà Immenhof – La grande promessa. Si tratta del secondo capitolo della saga iniziata con Immenhof – L’avventura di un’estate, andato in onda la scorsa settimana. La trama riporta al centro dell’attenzione le tre sorelle Jansen, alle prese con una nuova avventura che le lega al loro cavallo Cagliostro. Nel cast Leia Holtwick, Laura Berlin e Ella Päffgen, alla regia torna Sharon von Wietersheim. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay, dove è disponibile anche il primo capitolo.

Immenhof – La grande promessa, trama e cast del film stasera 22 agosto 2022 su Rai1

La trama del nuovo film, ancora una volta di produzione tedesca, presenta un nuovo futuro per la scuderia Immenhof e le tre sorelle Jansen. Charlie (Laura Berlin) infatti inizia la scuola d’arte e quindi si ritrova ad avere molto meno tempo per gestire il ranch, alla cui guida restano Lou (Leia Holtwick) ed Emmie (Ella Päffgen). Le due non sono però sole. In città arriva infatti la cugina Josy (Caro Cult), ma non ha mai messo piede in un maneggio tanto che non saprebbe fare distinzione fra un cavallo e una zebra senza una guida accanto. La situazione della scuderia Immenhof è però sul filo del rasoio per via di un ospite tanto prezioso quanto a rischio. Le sorelle Jansen accudiscono infatti Cagliostro, uno stallone da 18 milioni di euro di proprietà dello spietato uomo d’affari Mallinckroth (Heiner Lauterbach).

Vittima di un tentato avvelenamento, il cavallo è già sopravvissuto per miracolo e le sue condizioni non sono ancora eccellenti. Il suo proprietario, per evitare di subire altri attentati, ha deciso di lasciarlo in custodia presso la scuderia Immenhof, sperando di prepararlo così per la prossima e fondamentale corsa cui dovrà partecipare. Sfortunatamente, quando giunge il momento della gara, Cagliostro non è ancora in grado di correre, ma nulla svia Mallinckroth dal portarlo ai nastri di partenza. Lou, capendo di non avere armi per convincere l’uomo, decide di scappare nel ranch di Cal, figlio di un vecchio amico del padre.

Immenhof – La grande promessa, qualche curiosità sul film stasera 22 agosto 2022 su Rai1

L’intero film di von Wietersheim si svolge in Germania. La troupe ha girato ogni ciak in territorio tedesco, muovendo il set in tutta la Baviera. Immenhof – La grande scommessa non rappresenta l’ultima avventura delle sorelle Jansen. È infatti già in produzione un terzo capitolo, di cui la regista ha appena concluso la sceneggiatura. L’attrice protagonista, Leia Holtwick, ha superato la concorrenza di 2500 altre pretendenti nonostante non avesse alcuna esperienza con la recitazione alle spalle. In adolescenza ha gareggiato in atletica leggera come velocista, ottenendo anche discreti risultati in gare professionistiche.