Imma Tataranni stasera su Rai1: chi è Ester Pantano, carriera, vita privata e Instagram

Gran finale per Imma Tataranni – Sostituto procuratore, fiction con Vanessa Scalera in onda stasera 9 novembre alle 21,25 su Rai1. Oggi infatti andrà in onda l’ultima puntata della prima metà di stagione in vista della sosta autunnale e del ritorno, con altri quattro episodi, verosimilmente nella primavera del 2022. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Imma Tataranni, trama e cast della puntata di stasera 9 novembre 2021 su Rai1

Il titolo del mid-season finale, ossia il finale di metà stagione, è Un mondo migliore di questo. Imma (Vanessa Scalera) è intenta a indagare su uno strano furto verificatosi in casa di un’amica di sua suocera. Pochi giorni dopo il crimine, la refurtiva è ricomparsa integra ma un uomo, Ulisse Delillo, viene trovato morto all’interno del suo laboratorio artigianale. I due casi, apparentemente slegati, hanno però un sottile filo conduttore e solo un’attenta analisi può svelare l’arcano.

Nel frattempo, Samuel si vede costretto ad abbandonare Matera, sembrerebbe per colpa della madre di Valentina (Alice Azzariti). Inoltre, proprio quando Imma sembra aver raccolto le prove per condannare definitivamente Romaniello (Cesare Bocci), qualcuno agisce nell’ombra per vendicarsi e per compromettere il rapporto tra la donna e suo marito, usando Calogiuri (Alessio Lapice) per la sua vendetta.

Nel cast anche Massimiliano Gallo, Ester Pantano e Carlo Buccirosso. La fiction si svolge prettamente a Matera e Metaponto, mentre molte scene di interni sono state girate a Roma.

Ester Pantano, carriera e vita privata dell’attrice di Imma Tataranni

Ester Pantano, la carriera professionale

Nei panni dell’agente di polizia Jessica Matarazzo c’è Ester Pantano, attrice catanese classe 1990. Da piccola ha praticato ginnastica artistica anche a livello agonistico, imponendosi in diversi campionati regionali e nazionali. Grande appassionata di recitazione, ha lasciato la facoltà universitaria di Lettere cui si era iscritta per entrare al Centro sperimentale di cinematografia a Roma.

Il suo debutto televisivo è avvenuto nel 2013 con un piccolo ruolo in Una lama di luce, ventiseiesimo capitolo della serie Il commissario Montalbano. A seguire, ha ottenuto la parte da co-protagonista nel film La morsa del cavallo di Gianluca Maria Tavarelli, dove ha interpretato la giovane Trisina. Nello stesso anno ha anche debuttato al cinema in Notti magiche di Paolo Virzì. A marzo 2021 è apparsa anche nella serie Rai Fiction Makari di Michele Soavi nei panni della studentessa Suleima.

Ester Pantano ha recitato anche in alcuni videoclip musicali, tra cui All’improvviso degli Zero Assoluto del 2014, e in diversi spettacoli teatrali. Si ricordano Riccardo III di Shakespeare per la regia di Elio Gimbo e Il teatrino delle meraviglie di Cervantes con direzione di Alberto Gagnarli

Ester Pantano, vita privata e social

Per quanto riguarda la vita privata, Ester Pantano è attualmente single anche se ha sempre scelto il riserbo in ambito sentimentale. L’attrice ha un profilo Instagram dove vanta 24,7 mila follower e su cui pubblica momenti personali e stralci della sua carriera professionale.