Torna stasera martedì 26 ottobre alle 21,20 su Rai1, Imma Tataranni – Sostituto procuratore, attesa fiction con Vanessa Scalera. Quattro prime serate ambientate ancora una volta a Matera per seguire le indagini del magistrato lucano nato dalla penna di Mariolina Venezia. La puntata sarà visibile anche in streaming tramite il sito o l’app RaiPlay.

Chi è Imma Tataranni?

Semplice: una donna normale. Con i suoi pregi, tanti, e i suoi difetti, altrettanti. Comprensiva con gli indifesi, ma senza pietà con i potenti.

Non poco per un sostituto procuratore 😉#ImmaTataranni2 da STASERA 26 ottobre alle 21.25 su Rai1 e RaiPlay pic.twitter.com/cRQG57MhFy — Rai1 (@RaiUno) October 26, 2021

Imma Tataranni, trama e cast della fiction stasera 26 ottobre 2021 su Rai1

Il primo episodio, dal titolo Mogli e buoi, vede Imma e il marito Pietro (Massimiliano Gallo) tornare da un weekend a Parigi, dove hanno cercato di distrarre la figlia Valentina (Alice Azzariti), scossa per la separazione dal fidanzato. Appena Imma rimette piede in casa, viene subito convocata su un caso di omicidio avvenuto durante la transumanza. Unico testimone dell’accaduto è il procuratore capo Vitali (Carlo Buccirosso).

Nella seconda stagione, con la regia di Francesco Amato, Imma deve anche gestire le aspirazioni artistiche del marito Pietro, deciso ad abbandonare il posto di lavoro per intraprendere la carriera da musicista. Di contro, deve sopire la sua attrazione per il maresciallo Ippazio Calogiuri (Alessio Lapice) mentre si scontra di continuo con lo scaramantico ma autorevole procuratore capo Vitali. New entry del cast è Martina Catuzzi nei panni di Laura Bartolini, carabiniera che accompagna Imma in tutta la Basilicata per stanare i vari sospettati. Le indagini si rifanno liberamente alla trama dei romanzi di Mariolina Venezia Via del riscatto, Rione Serra venerdì, Maltempo e Come piante tra i sassi, editi in Italia da Einaudi.

Vanessa Scalera, carriera e vita privata della protagonista di Imma Tataranni

Vanessa Scalera, la carriera professionale

La protagonista di Imma Tataranni Vanessa Scalera è nata a Mesagne, in provincia di Brindisi, il 5 aprile 1977 ma si è subito trasferita a Roma. Qui si è diplomata alla scuola di teatro La Scaletta di Antonio Pierfederici e ha intrapreso in pochi anni la carriera sul palcoscenico. In teatro ha recitato con Giancarlo Zanetti ne Il collezionista (1997), Johnny Dorelli in L’amico di tutti (2000) e Massimo Dapporto ne La coscienza di Zeno (2003). Fra gli ultimi lavori teatrali si ricordano Autobiografia erotica (2018) di Domenico Starnone e La storia di re Lear con lettura scenica di Melania Mazzucco.

Diversi anche i suoi lavori per il cinema. Ha infatti recitato per Marco Bellocchio in Vincere (2009) e La bella addormentata (2012) e per Nanni Moretti in Mia Madre (2015). Ora è in sala con L’Arminuta, mentre a fine anno apparirà anche in Diabolik, adattamento del celebre fumetto a firma dei Manetti Bros. Per la televisione, oltre a Imma Tataranni, ha lavorato in R.I.S. Roma – Delitti imperfetti (2011) e Romulus (2020) di Matteo Rovere.

Vanessa Scalera, vita privata, marito e Instagram

Per quanto riguarda la vita privata, Vanessa Scalera è legata all’attore e regista Filippo Gili di recente apparso nella fiction Buongiorno mamma con Raoul Bova, dove ha vestito i panni di Filippo Della Rosa. Molto attiva sui social, Vanessa Scalera ha un profilo Instagram con 20,2 mila follower dove alterna scatti personali a news professionali.