Imma Tataranni, stasera su Rai1: Carlo Buccirosso, carriera, vita privata e Instagram dell’attore

Penultimo appuntamento autunnale per Imma Tataranni – Sostituto procuratore che si prepara a un eccezionale doppio episodio settimanale. Stasera 8 novembre 2021 e domani, alle 21,25 su Rai1, andranno in onda il terzo e il quarto episodio che danno vita a quello che gli americani chiamano mid-season finale, ossia il finale di metà stagione. La fiction infatti si concederà una pausa e tornerà con i restanti quattro episodi nel 2022, verosimilmente in primavera anche se ancora non è stata resa nota la data ufficiale. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Imma Tataranni, trama e cast di stasera 8 novembre 2021 su Rai1

La puntata di stasera, Due sassi alle stelle, partirà dall’omicidio della scienziata Marta Ventura, amica di Diana De Santis (Barbara Ronchi), il cui corpo viene ritrovato al Centro di Geodesia di Matera. Imma (Vanessa Scalera), assieme a Bartolini (Martina Catuzzi), inizia dunque a indagare alla ricerca della verità, ma si trova a dover scandagliare più piste differenti. In procura gli animi di agitano sempre più: non solo infatti Diana è sconvolta per la morte dell’amica, ma Imma crede che Ippazio Calogiuri (Alessio Lapice) tradisca Jessica Matarazzo (Ester Pantano) con una nuova arrivata.

Intanto, Valentina (Alice Azzariti), ora corteggiata da Gabriele (Marcos Vinicius Piacentini), deve far fronte al ritorno del suo ex fidanzato Samuel. Pietro De Ruggeri (Massimiliano Gallo), invece, contento di aver finalmente realizzato il suo sogno, scopre però che la felicità non è destinata a durare a lungo.

Location principali di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore sono le città di Matera e Metaponto, oltre a Ginosa e Montalbano Jonico. Per quanto riguarda la seconda stagione, alcune scene sono ambientate nel parco nazionale dell’Appennino Lucano e nella Val d’Agri.

Carlo Buccirosso, carriera e vita privata dell’attore di Imma Tataranni stasera 8 novembre 2021 su Rai1

Carlo Buccirosso, la carriera professionale

Volto del Procuratore capo e superiore di Imma, Alessandro Vitali, è Carlo Buccirosso, attore noto per diversi film di Carlo Vanzina. Napoletano, classe 1954, è infatti apparso in Febbre da cavallo – La mandrakata al fianco di Gigi Proietti, Le barzellette, Ecceziunale veramente Capitolo Secondo… me e Un’estate ai Caraibi.

Proficuo anche il sodalizio professionale con Vincenzo Salemme, al cui fianco ha ricoperto diversi ruoli da coprotagonista sia a teatro sia in televisione. Sul palcoscenico si ricordano …e fuori nevica, Premiata Pasticceria Bellavista e Il miracolo di don Ciccillo. Fra i suoi ultimi lavori il film tv Ritorno al crimine (2021) di Massimiliano Bruno e i lungometraggi per il cinema 5 è il numero perfetto (2019) e Sono solo fantasmi di Christian De Sica.

Molto apprezzato dalla critica, Carlo Buccirosso in carriera ha ricevuto quattro nomination ai David di Donatello, aggiudicandosi il premio nel 2015 come “Miglior attore non protagonista” in Noi e la Giulia di Edoardo Leo. Quattro anche le nomination ai Nastri d’argento con due trionfi, entrambi nel 2014: Buccirosso è stato infatti “Miglior attore non protagonista” in Song’e Napule e ha ricevuto il premio speciale per La grande bellezza di Paolo Sorrentino.

Carlo Buccirosso, vita privata e social network

Sempre riservato e attento alla privacy, Carlo Buccirosso non ha mai rivelato nulla in merito alla sua vita privata. Sebbene alcuni rumors parlino della presenza di una compagna, non è stato mai possibile capirne l’identità. Per quanto riguarda i social, l’attore ha un profilo Instagram con 47,5 mila follower dove pubblica però quasi esclusivamente stralci della sua carriera professionale.