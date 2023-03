Imma Tataranni 2 stasera su Rai1: trama, cast e terza stagione

Torna in replica su Rai1, stasera 28 marzo alle 21.25, la seconda stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore. La trama delle otto puntate seguirà le indagini a Matera dell’omonima protagonista, una donna dal carattere deciso e sempre pieno di risorse ma dai metodi non convenzionali. Al suo fianco un timido appuntato e un maresciallo con cui ha trovato sin da subito una forte complicità. Dovrà fare però i conti anche con i problemi della vita privata, che trascorre con il marito e una figlia adolescente. Nel cast Vanessa Scalera, Alessio Lapice, Massimiliano Gallo e Carlo Buccirosso. La serie si ispira liberamente ai romanzi di Mariolina Venezia, editi in Italia da Einaudi. La visione è già disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay, dove è possibile trovare anche l’intera prima stagione.

Imma Tataranni 2, trama e cast della puntata di stasera 28 marzo 2023 su Rai1

La prima puntata della seconda stagione, dal titolo Mogli e buoi, vede la protagonista Imma Tataranni (Vanessa Scalera) di ritorno da una vacanza a Parigi. In Francia ha cercato, con la complicità del marito Pietro (Massimiliano Gallo), di aiutare la figlia Valentina (Alice Azzariti) a superare la rottura con il suo ex fidanzato Samuel. Non appena i tre mettono piede a Matera, però, la procuratrice deve subito fiondarsi sul lavoro. La Polizia ha infatti rinvenuto il cadavere di Angelo Saraceno in un abbeveratoio per animali. Dalle prime ricostruzioni, sembra che a ucciderlo sia stato un colpo d’arma da fuoco, probabilmente un fucile da caccia, in pieno petto. Al fianco di Imma arriva subito il procuratore capo di Napoli Alessandro Vitali (Carlo Buccirosso), che inizia con lei le indagini.

Nel corso della seconda stagione, che proseguirà con sette puntate in altrettanti appuntamenti, Imma dovrà gestire le aspirazioni del marito Pietro, sempre più deciso a lasciare il posto di lavoro per dedicarsi completamente alla musica. Nel frattempo dovrà tenere a bada la sua crescente attrazione per Ippazio Calogiuri (Alessio Lapice), maresciallo con cui si ritrova spesso a condividere le giornate di lavoro. Senza dimenticare gli scontri accesi con il procuratore capo Vitali, il cui carattere scaramantico e autoritario non trova accordi con quello di Imma. Nella seconda stagione spazio anche per una new entry nel cast. Si tratta di Martina Catuzzi che interpreterà Laura Bartolini, carabiniera che accompagnerà la protagonista durante le indagini alla ricerca dei colpevoli.

Imma Tataranni, in corso le riprese della terza stagione

La replica di Imma Tataranni 2 arriva a pochi giorni di distanza dall’inizio delle riprese della terza stagione. Lo scorso 13 marzo il cast, tra cui la protagonista Vanessa Scalera, si è ritrovato a Matera per girare gli otto nuovi episodi, che usciranno verosimilmente in autunno come già accaduto per i precedenti. Secondo le anticipazioni, la troupe resterà al lavoro per l’intero mese di aprile in tutti i principali e più belli scorci della città lucana, capitale europea della cultura 2019, a cominciare dai celebri Sassi. Quanto alla trama ancora non traspare nulla, ma è probabile che la narrazione parta dall’immediato finale della seconda stagione, conclusasi con il cliffhanger del ferimento di Calogiuri e il parallelo ricongiungimento fra Imma e Pietro.