Gli Imagine Dragons annunciano il Mercury World Tour: tra le tappe anche Milano

I fan della musica internazionale e degli Imagine Dragons hanno cerchiato in rosso la data dell’11 giugno 2022. O almeno, lo hanno fatto quelli italiani, perché la celebre band statunitense farà tappa a Milano all’interno del Mercury World Tour, annunciato nelle scorse ore. La location sarà quella dell’Ippodromo Trenno, in cui i fan potranno ascoltare le canzoni dell’ultimo album, il quinto della loro carriera, “Mercury – Act I“. Quella in Italia sarà la settima tappa per uno dei gruppi più famosi della scena rock attuale, dopo Repubblica Ceca, Lituania, Ucraina, il doppio impegno in Russia e il concerto a Berna del 9 giugno. Il tour europeo proseguirà poi toccando tre volte la Germania, oltre Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Belgio, Spagna, Portogallo e Francia.

Imagine Dragons: biglietti in vendita dal 5 novembre

Ed è già corsa al biglietto perché dal 5 novembre sarà possibile acquistarlo online sui maggiori circuiti. Gli Imagine Dragons, nati nel 2008, hanno venduto oltre 46milioni di album, raggiungendo anche l’impressionante quota di 74 miliardi di stream. 4 i dischi di platino, oltre ai 30 conquistati per i singoli. Tra i riconoscimenti ricevuti dalla band c’è anche il Grammy come Best Rock Performance, che si aggiunge ai tre singoli certificati diamante, cioè 10 volte platino: Demons, Radioactive e Believer, probabilmente le più famose hit della band. L’occasione per ascoltarli sarà quella degli I-Days, l’Indipendent Days Festival che si terrà all’Ippodromo dal 9 al 12 giugno dopo l’annullamento della scorsa edizione.

Imagine Dragons: “Mercury – Act I”

“Mercury – Act I“, l’ultimo album degli Imagine Dragons, è stato pubblicato il 3 settembre. Uscito a 3 anni di distanza da “Origins“, pubblicato nel 2018, “Mercury – Act I” contiene 13 brani e ha lentamente scalato le classifiche di tutto il mondo. Si tratta di un album più riflessivo, che affronta i temi del dolore e della perdita ma anche della vita, con cui Dan Reynolds e la band vogliono mostrare un altro lato della propria musica.