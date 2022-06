L’Ilva di Taranto resta un problema nonostante i proclami di Draghi

I fumi del mostro sui due mari continuano a divorare vite umane, ma da decenni si mangiano pure la credibilità della classe politica. E il governo dei migliori non fa eccezione. Mario Draghi e i ministri coinvolti nel dossier Ilva rischiano infatti di finire soffocati (metaforicamente) dalle polveri della grande acciaieria. D’altronde sono passati 10 anni dal sequestro dell’area a caldo dell’ex Ilva di Taranto, ma le buone intenzioni tanto sbandierate di conciliare salute e lavoro e di rilanciare al tempo stesso il complesso siderurgico sono rimaste pressoché lettera morta. Nel frattempo sono cambiati sette governi, da Monti a Draghi, ma pure l’esecutivo attuale ha pensato bene di sbolognare la patata bollente ai successori che arriveranno.

Ilva, il Piano ambientale è ancora in buona parte sulla carta

In questo decennio, come certificato dal Centro europeo per l’ambiente e la salute dell’Organizzazione mondiale della sanità, sono morte prematuramente dalle 27 alle 43 persone l’anno, una cifra che si sarebbe potuta ridurre in media a cinque se fossero state applicate le prescrizioni previste dall’Aia (Autorizzazione integrata ambientale) 2015. E invece, proroga dopo proroga, decreto dopo decreto, l’abbattimento delle emissioni di benzopirene non è bastato, la svolta green non c’è stata, il Piano ambientale è ancora in buona parte sulla carta, l’acciaieria è in stato comatoso e comunque si continua a morire. Tanto che appena due settimane fa i giudici di Taranto hanno confermato il sequestro dell’impianto perché ne derivano tuttora immissioni «che mettono in pericolo la salute pubblica». Il management aveva sostenuto il contrario e gli avvocati dell’ex Ilva avevano chiesto il dissequestro. Ma la Corte d’assise ha usato parole pesanti come pietre: «La mancata esecuzione del Piano ambientale non realizzato, il cui termine, per effetto delle plurime proroghe, è stato fissato al 2023 ha reso concreto e attuale il pericolo di ulteriori conseguenze negative in termini di ambiente e salute. Una conseguente ripresa produttiva provocherebbe la perpetrazione e il consolidamento della grave offesa alla salute collettiva». L’amministrazione straordinaria dell’azienda aveva fatto notare di aver realizzato il 90 per cento delle prescrizioni ambientali, ma la corte ha allungato un’ombra nerissima sul futuro dell’area a caldo di Taranto, spiegando che nonostante la produzione a scartamento ridotto, le emissioni sono state comunque sopra i limiti di legge, «conseguenza di un Piano ambientale nuovamente erroneo oppure di una erronea applicazione dello stesso».

Lo Stato cerca di guadagnare tempo

Una vera mazzata per chi sogna il ritorno in grande stile del siderurgico già a breve termine. Il premier Mario Draghi, ad esempio, ci ha provato a spargere ottimismo. «Il governo intende riportare l’Ilva a quella che era quando era competitiva, la più grande acciaieria d’Europa: non possiamo permetterci che non produca ai livelli di cui è capace», ha detto in sede di presentazione di 21 progetti bandiera da 9 miliardi di euro per il Pnrr, tra i quali spicca proprio a Taranto la nascita di un Centro studi e applicazioni industriali che consentirà la decarbonizzazione dell’impianto. Al momento, però, la Hydrogen Valley e l’acciaio green rimangono poco più che una chimera e il governo ha pensato bene, alla fine di maggio, di siglare presso un notaio milanese l’accordo con Arcelor Mittal per rinviare di due anni la salita dal 38 al 60 per cento delle quote di Acciaierie d’Italia da parte dello Stato, tramite Invitalia. La proroga equivale a guadagnare ancora tempo per completare il Piano ambientale e impostare i prossimi investimenti, con l’ad Lucia Morselli che parla di «azienda autonoma adesso, in utile. in due anni si possono fare grandissime cose». Sarà, ma intanto 1600 lavoratori restano in cassa integrazione, la piena occupazione al 2025 sembra lontanissima, le proteste ai cancelli si susseguono e appare chiaro che il rinvio è collegato alla sospensione delle attività che bloccano a loro volta il secondo aumento di capitale. Tra l’altro, l’amministrazione straordinaria aveva nel frattempo firmato con Acciaierie d’Italia una proroga del contratto d’affitto. Nel 2024 si arriverà davvero a un assetto stabile? E poi? Per gli addetti ai lavori la ripubblicizzazione dovrebbe comunque essere una scelta transitoria. «Non penso vogliano riesumare la Finsider», ha detto a Repubblica Antonio Gozzi, presidente e Ceo di Duferco holding e dalla fine di questo mese nuovo presidente di Federacciai.

Taranto, la tomba della politica

A Taranto in molti, politicamente parlando, ci hanno lasciato le penne. Nella città dei due mari il M5s aveva toccato il 47 per cento dei voti nel 2018, promettendo la chiusura e la riconversione dell’impianto (chi non ricorda le polemiche sulle parole di Beppe Grillo che voleva trasformarlo in un «Parco paesistico su modello del bacino del Ruhr»?). Quattro anni dopo l’acciaieria è ancora lì, mentre il M5s è stato colpito da una emorragia locale di elettori e persino di eletti, malgrado «i 124 incontri che ho tenuto da premier per Taranto», come ha rivendicato in campagna elettorale per le Amministrative il capo pentastellato Giuseppe Conte. Elezioni che, non a caso, domenica hanno riservato un amaro 4,2 per cento ai Cinquestelle, nonostante la riconferma del sindaco dem Rinaldo Melucci.

La proclamite di Draghi sul rilancio dell’acciaieria

Adesso la “proclamite” ha colpito pure Draghi e al premier hanno risposto a muso duro dal Comitato cittadino per la salute e l’ambiente, richiamando i dati Oms sulla mortalità precoce e sostenendo che il premier «ignora che sono nati 600 bambini con malformazioni congenite, tra il 2002 ed il 2015». Inoltre, «la Valutazione Danno Sanitario (VDS) per l’Ilva di Taranto fornisce una previsione di “rischio sanitario inaccettabile” non solo a 8 milioni di tonnellate/anno di acciaio, ma anche a 6 milioni di tonnellate/anno allo stato delle attuali tecnologie. E», hanno aggiunto, «persino scendendo a 4,7 milioni di tonnellate/anno di acciaio il rischio sanitario viene valutato come “inaccettabile” nell’ambito dello studio Viias (Valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario)». Al momento, in verità, la produzione arranca sotto 4 milioni di tonnellate annui (3,6 milioni nel 2021), contro i 6 autorizzati e i 10 prima del 2012. Nonostante ciò l’azienda guarda all’obiettivo, decisamente ottimistico, dei 5,7 milioni di tonnellate prodotte entro il 2022 (una quantità mai toccata dal novembre 2018, quando Arcelor Mittal prese in mano gli impianti) e degli 8 milioni entro il 2025 (data in cui dovrebbero essere abbattuti il 40 per cento di C02 e il 30 per cento delle polveri sottili), con investimenti ambientali previsti per 1,7 miliardi fino al 2026 e 4,7 miliardi complessivi sul decennio.

Intanto però il Piano industriale ha allungato la sua gittata, da cinque a 10 anni appunto. La regola sembra sempre quella: fissare obiettivi via via più ambiziosi, ma pure più lontani, in modo da comprare tempo. Anche i sindacati sono scettici, chiedono un’accelerazione vera e attendono adesso il prossimo incontro del 22 giugno al Mise. C’è da dire, però, che il tavolo è stato convocato da un dirigente del ministero e non dal titolare Giancarlo Giorgetti, il quale peraltro avrebbe dovuto presentarsi a Taranto il 9 giugno scorso e all’ultimo momento ha cancellato la visita al siderurgico dell’ex Ilva. Pare quasi che il governo voglia silenziosamente chiamarsene fuori, senza metterci la faccia, derubricando e rinviando, temono le sigle dei lavoratori che invece non accettano passivamente i due anni di rinvio e puntano a discutere in modo concreto i progetti industriali e ambientali. La riconversione elettrica consentirebbe già un taglio di 12 volte le emissioni rispetto all’altoforno a carbone. Tuttavia, il ruolo chiave per ora tocca al gas, manco a dirlo, e quindi si sta giocando una partita tecnologica, ambientale e anche geostrategica per sostituire questa fonte fossile. Si pensa al gas circolare (syngas) e in parte persino al biometano, mentre l’idrogeno rimane la soluzione di prospettiva. La Puglia è la prima produttrice italiana di energie rinnovabili, ma il vecchio mostro dell’acciaio continua a mangiarsi vite umane. E le emissioni non si abbattono certo con la politica degli annunci.