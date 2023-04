Ilona Staller, all’asta la casa usata come set: «Ho avuto debiti, colpa della pandemia»

Ilona Staller, in arte «Cicciolina» ha dovuto mettere all’asta un suo appartamento romano, usato in passato come set di pellicole hard. L’ex attrice ha confessato al quotidiano Il Messaggero di essersi dovuta liberare dell’immobile, pignorato, per riuscire a ripagare alcuni debiti.

Le parole di Ilona Staller sul suo appartamento all’asta

Ilona Staller ha parlato dell’appartamento che ha dovuto mettere all’asta. Al Messaggero ha dichiarato: «Per due anni a causa della pandemia sono stata ferma e non ho potuto lavorare, altrimenti avrei saldato il mio debito e lo avrei tenuto». La Staller ha continuato spiegando: «La cosa incredibile è che io avevo già pagato una parte del debito anni fa e invece risulta come se non avessi pagato, quindi con il commercialista stiamo cercando di risolvere e farmi togliere da quello che devo, tra condominio e Agenzia delle entrate, almeno la parte che ho già restituito. Ma non vi preoccupate, non vivo per strada, ora abito in un attico».

Il valore dell’appartamento dell’ex attrice

L’appartamento all’asta di Ilona Staller si trova sulla Cassia e ha una grandezza di 130 metri quadrati. L’immobile si trova in un comprensorio con piscina, nella zona nord di Roma. Inoltre, la casa è dotata anche di giardino e di una piscina circolare a uso esclusivo. L’asta per la casa dell’ex attrice hard è prevista per il 17 luglio e parte da una base di 231mila euro. Nell’appartamento hanno recitato le più grandi stelle dell’hard italiano. Infatti, la casa è stata usata come set per film che hanno avuto come protagoniste la stessa Staller, Moana, Milly D’Abbraccio e la coppia Riccardo Schicchi-Eva Henger. La Staller ha anche raccontato che Schicchi «aveva messo una grande vasca nel salone» rendendo ancora più raffinato l’ambiente domestico. In più, la casa ha ospitato gli studi e i set di Diva Futura, azienda fondata da Schicchi e dalla stessa Staller.