Chi è Iljard Shaba, il violoncellista che duetterà con Anna Oxa a Sanremo 2023

Nella serata dedicata ai duetti, Anna Oxa sarà accompagnata sul palco dell’Ariston dal violoncellista e dj, Iljard Shaba, con il quale si esibirà con il brano Un’emozione da poco. Vediamo chi è e cosa si sa sulla sua carriera.

Il duetto con Anna Oxa

Come da tradizione, la serata delle cover è in programma per la terza serata. Ciascuno dei 28 cantanti in gara ha dovuto scegliere un brano da cantare insieme ad un ospite e, nel caso della Oxa, l’artista ha voluto stupire il pubblico con un’artista unico nel suo genere, Iljard Shaba. Si tratta di un violoncellista e dj performer con il quale canterà il brano con cui ha conquistato il secondo posto al Festival di Sanremo nel 1978.

Shaba è un’artista di nicchia, molto conosciuto ed apprezzato nel mondo musicale per la sua capacità di fondere in un unico spettacolo generi musicali diversi: musica classica, jazz, latina a quella commerciale.

Chi è Iljard Shaba

Iljard Shaba è molto ricercato per la sua versatilità e si è esibito in molti palcoscenici in giro per il mondo. Di lui si sa molto poco. Sebbene sia seguitissimo sui profili social, non emerge nulla della sua vita privata.

Dopo aver completato gli studi musicali all’università, ha iniziato la sua carriera come musicista professionista e ha viaggiato in tutto il mondo per esibirsi in concerti dal vivo. Ha iniziato a suonare il violoncello all’età di 16 anni e si è subito distinto per la sua tecnica eccezionale e per la sua capacità di fondere il violoncello con la musica elettronica. Da 10 anni fa il dj trasformer e la sua abilità di combinare diversi stili e generi musicali in un unico spettacolo lo rende un’artista singolare anche se ancora poco conosciuto al grande pubblico, soprattutto qui in Italia.