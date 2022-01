A proposito di Ilicic

Dopo aver saltato per squalifica la partita con il Venezia di Coppa Italia, il trequartista dell’Atalanta Josip Ilicic non è stato convocato né per il match contro l’Inter (16 gennaio), né per l’incontro con la Lazio di ieri, disputato dalla Dea in totale emergenza causa Covid e infortuni vari. Un’assenza prolungata, quella dello sloveno, dovuta a un serio problema: la depressione, che lo aveva già colpito dopo la prima ondata pandemica, causa dello stop dell’intera Serie A per diversi mesi. I demoni sono tornati e, se possibile, fanno ancora più paura.

Ilicic, il lockdown e la depressione

Nel 2020 Bergamo, la città dell’Atalanta, è stata colpita in maniera devastante dal Covid, diventando almeno a livello italiano il luogo simbolo di quella ondata pandemica. La quarantena di tutto il Paese, le drammatiche immagini dei telegiornali, il suono delle sirene delle ambulanze: Ilicic, che alle porte del lockdown aveva segnato una storico quaterna al Valencia in Champions League, nella miglior partita della carriera, entrò nel tunnel della depressione, ma in pochi lo sapevano. Alla ripresa del campionato, estate 2020, si ripresentò dimagrito, assente, nervoso: a luglio, in grossa difficoltà psicologica, decise in accordo con la società nerazzurra di chiudere anzitempo la sua stagione. Seguirono un paio di mesi di silenzi e ipotesi di ritiro dall’attività. Poi il ritorno, ma non ai livelli di gioco precedenti: da allora Ilicic ha messo a segno appena 11 reti. E adesso la sua condizione psicofisica è tornata a essere delicata.

Ilicic, le parole di Gasperini

Come accaduto la prima volta, l’Atalanta lo sta proteggendo. «Non mi fa piacere parlare di questa situazione, lo aspettiamo tutti, la sua situazione ha alti e bassi e in questo momento ha avuto qualche problema di nuovo», a detto il tecnico Gian Piero Gasperini a Dazn. «C’è una persona e il giocatore. Al momento la cosa migliore è lasciarlo stare e parlare poco». Dopo la partita contro la Lazio, l’allenatore della Dea è tornato sul tema anche ai microfoni di Sky: «È una persona assolutamente normale, ma la nostra testa è una giungla. Non è facile per gli psicologi e gli psichiatri e ancora meno per noi. Speriamo che al campo trovi soddisfazioni, non si è mai impegnato come quest’anno, non l’ho mai visto così. Come persona lo aspettiamo tutta la vita». Ma come calciatore? Secondo voci di calciomercato, l’Atalanta starebbe valutando di mettere il giocatore sul mercato. Difficile invece la rescissione del contratto, in scadenza nel 2023.