Ilicic al Maribor in Slovenia: l’ex Atalanta torna a casa

Josip Ilicic torna a casa. Il calciatore sloveno ha deciso di firmare con il Maribor, squadra del sua paese che lo ha lanciato tra i grandi professionisti.

Ilicic al Maribor: il ritorno dell’ex Atalanta in Slovenia

Josip Ilicic ritorna a casa nella sua terra natia a quasi 12 anni dal suo addio al calcio sloveno. Il giocatore classe 1988 ha scelto di giocare con il club Maribor, la squadra che ha fatto conoscere il suo talento in tutto il mondo. Il ritorno in patria avviene dopo aver trascorso 12 anni in Italia, militando in squadre come Palermo, Fiorentina e Atalanta. Con questi club, Ilicic ha collezionato 400 presenze e messo a segno 100 goal.

Il fantasista sloveno ha siglato un contratto di tre anni, fino al 2025. Si tratta del suo secondo trasferimento al Maribor, dell’estate 2010, quando lasciò il suo Interblock Lubiana per trasferirsi nel club più ambito di Slovenia. Quest’avventura durò pochissimo perché il presidente del Palermo, Zamparini, se ne innamorò e lo volle a tutti i costi nella sua squadra. Josip fece registrare 11 presenze e 4 gol, tutti nella stessa estate. Ilicic è tornato a casa con l’obiettivo di vincere per la prima volta il campionato sloveno, un trofeo che manca nel suo palmares e che spera di conquistare.

Le parole del direttore sportivo Marko Suler e l’annuncio sui social

Il direttore sportivo del Maribor Marko Šuler ha commentato con queste parole il trasferimento di Josip Ilicic nel club: «Significa molto, non solo per Maribor, ma per il calcio sloveno in generale. È un legame speciale tra Josip e Maribor, che ha portato anche all’esito positivo di una trattativa impegnativa. Un’idea che a qualcuno poteva sembrare irrealistica si è avverata».

Inoltre, il Maribor ha dedicato a Josip Ilicic un bel post sui social media e i tifosi della squadra sono decisamente entusiasti di accogliere nuovamente l’attaccante sloveno.