Verissimo, Ilary Blasi non parla di Totti: «Non è ancora il momento»

Ieri Ilary Blasi è stata ospite a Verissimo dall’amica Silvia Toffanin ma ha voluto subito mettere le cose in chiaro: niente domande su Francesco Totti e la loro separazione. La sua presenza nel salotto Mediaset era molto attesa per le possibili dichiarazioni sui rapporti che intercorrono tra lei e l’ex marito, ma la conduttrice si è rifiutata di rispondere a qualsiasi domanda sull’argomento.

Ilary Blasi non parla di Francesco Totti a Verissimo

«So che tutti ora si aspettano che ora io ti faccio domande sulla tua separazione», ha dichiarato la padrona di casa non appena l’amica è arrivata in studio. «Ma non è ancora il momento di farne. Ne parleremo quando sarà il momento», ha aggiunto. Parole appoggiate dall’interlocutrice, che infatti ha annuito: «Grazie per rispettare i miei tempi».

L’argomento principale è stato il lancio dell’Isola dei famosi

L’intervista ad Ilary Blasi si è quindi concentrata sull’inizio dell’Isola dei Famosi, previsto questa sera, sulle tappe della sua carriera e sui momenti più salienti delle passate edizioni del reality. Non è mancata anche una sorpresa preparata per lei dalla Toffanin, un video messaggio da parte di un’altra amica importante, Michelle Hunziker: «Non vedo l’ora di rivederti in televisione perché sei bravissima e tra un pannolino e l’altro ti seguirò sempre. Meriti tutto il bene e il successo che sta avendo. Sei una professionista e un’amica speciale».

La presenza di Ilary Blasi ha comunque lasciato il segno. La conduttrice, prima di andare via dallo lo studio di Verissimo, si è congedata con una battuta brillante, stupendo la stessa Toffanin che aveva provato in chiusura a farle una domanda sulla sua situazione sentimentale. Curiosità alla quale la Blasi ha risposto con «Bastian così». Un modo per confermare il nome del suo nuovo compagno, il tedesco Bastian Muller.