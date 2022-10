Ilary Blasi tagga Totti e Striscia in un video di fronte al negozio di Rolex

Ilary Blasi fa esplodere i fan con una story ironica su Instagram. La conduttrice tv ha pubblicato un video in cui compare di fronte a un negozio di Rolex. Un rimando alle polemiche aperte dall’ormai ex marito Francesco Totti, da cui si sta separando non senza liti e difficoltà di vario tipo. Lui, infatti, l’aveva accusata di avergli rubato i preziosi orologi e l’argomento è stato al centro anche della parodia che le ha dedicato Striscia la notizia. E così Ilary ha taggato tutti: il programma in onda su Canale 5, l’imitatrice Francesca Manzini e perfino l’ex capitano della Roma.

La story di Ilary: negozio Rolex e gesto inequivocabile

A spasso per Roma, Ilary Blasi ne ha approfittato per lanciare un messaggio inequivocabile tanto all’ex calciatore quanto al resto d’Italia, che appassionatamente segue gli sviluppi del divorzio. Dopo la polemica dei presunti Rolex rubati dalla conduttrice all’ormai ex marito, lei ha registrato il video di fronte al negozio, con occhiolino, gesto inequivocabile che richiama losche trame e perfino il tag a Totti. E tra i taggati figurano anche altri due profili, quello di Striscia la notizia e quello dell’imitatrice Francesca Manzini. Durante una puntata della celebre trasmissione, infatti, è stata lanciata la parodia di Ilary, con tanto di corna e orologi indossati ovunque, anche come orecchini.

Ilary fa shopping con il figlio Cristian

Intanto pagine social e giornali di gossip fanno a gara per scovare altri piccoli dettagli della loro storia. Mentre Totti e la nuova fiamma Noemi sembrano ormai essere usciti ufficialmente e definitivamente allo scoperto, Ilary è salita agli onori della cronaca per la presunta richiesta di 20mila euro al mese all’ex. Sui social, intanto, circolano le foto di lei a spasso con il figlio Cristian, intenti a fare shopping. Una normale giornata tra madre e figlia, com’è comune anche il luogo in cui sono stati immortalati. I due sono stati pescati all’interno di un negozio di una catena low cost, come pubblicato dalla pagina di gossip Pippol.