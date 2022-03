Ilary Blasi oggi: età, peso, altezza e la verità sulla separazione da Totti

Ilary Blasi è una showgirl e conduttrice di 40 anni, molto nota e apprezzata dal pubblico italiano. Da tempo al comando di fortunate trasmissioni televisive, è celebre per la sua bellezza e la sua schiettezza. L’ 11 marzo torna in tv per presentare il reality show L’isola dei Famosi 2021. Ma chi è Ilary Blasi oggi? E cosa si sa sulla presunta separazione dal marito, Francesco Totti?

Ilary Blasi oggi: età, peso, altezza della conduttrice

Ilary Blasi è nata il 28 aprile 1981 a Roma, sotto il segno zodiacale del Toro. Oggi dunque la showgirl ha 40 anni, è alta 168 cm e pesa circa 55 kg. Vanta un fisico slanciato e tonico, ed è nota, oltre che per il suo talento, proprio per la sua bellezza. Ha infatti labbra piene e occhi ammalianti che fin da quando aveva 5 anni hanno stregato le telecamere di fotografi e produttori televisivi.

Separazione da Totti: la verità

A poco dall’inizio de L’Isola dei Famosi, una notizia ha scosso il mondo del gossip. Pareva che Ilary Blasi e Francesco Totti fossero ormai ai ferri cortissimi, a un passo dalla separazione. Tuttavia, la coppia ha presto smentito le voci, dicendosi anche piuttosto seccata di dover trascinare nella gogna mediatica i figli. “È stato un accanimento mediatico, il nostro pensiero è andato ai nostri figli“, ha infatti detto Ilary Blasi a Verissimo, intervistata dalla collega e amica Silvia Toffanin.

“Da quando mi sono fidanzata con Totti, ogni tot di anni e sempre nella stessa modalità, sono uscite questo tipo di illazioni, più o meno pesanti, è sempre successo. Il gossip si fa più succoso, anche per convincere chi legge e chi vede, quando si accosta il fatto ad un nome, ad un volto, perché ovviamente sembra più veritiero”, ha continuato la showgirl, facendo riferimento ai nomi di Luca Marinelli e di Noemi Bocchi, associati a lei e il marito.

“Io lui non lo conosco, Francesco ha incontrato Noemi forse ad un centro sportivo, le ha chiesto di fare una foto con il figlio, ma questo succede tutti i giorni nella vita di mio marito”, ha specificato Ilary. “Succede sempre prima di un evento, prima del matrimonio, prima dell’Isola. Perché? Ce lo siamo chiesto. Ma se pensi che in quei giorni stava scoppiando la guerra e su tutti i giornali si parlava di Putin e poi della fine del matrimonio di Francesco Totti. Non so se in Italia altre coppie avrebbero avuto questa risonanza, come vedi Francesco Totti fa sempre un po’ di scalpore. Il circo mediatico è sempre garantito”, ha chiosato la modella.