Ilary Blasi, la nota dei legali: «Totti ha offerto molto meno di 15 mila euro»

Nelle ultime ore erano circolate diverse voci sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi secondo cui l’ex calciatore avrebbe offerto all’ex moglie un mantenimento di 15 mila euro al mese, proposta che l’ex moglie non avrebbe preso di buon grado. In risposta a queste voci, i legali della conduttrice hanno reso pubblica una nota che afferma che l’ex numero uno della Roma ha offerto una cifra di gran lunga inferiore.

La nota dei legali di Ilary Blasi sul mantenimento

All’indomani dell’ultima udienza e prima di conoscere quale sarà l’esito della sentenza provvisoria, gli avvocati rompono il silenzio a difesa della Blasi: «Ancora una volta si tenta di dare un’immagine della signora in contrasto con quella reale». La comunicazione, pubblicata dall’edizione locale di Roma de La Repubblica, recita: «In merito alle illazioni di alcune testate, i legali sono costretti a precisare che la signora Blasi non ha mai rifiutato un assegno di 15 mila euro al mese per i figli, anche perché il signor Totti non ha mai offerto alla moglie cifre di quell’ordine».

Una versione che contrasta con quella fornita dal Corriere della Sera secondo cui Ilary avesse chiesto «una barca di soldi», circa 20 mila euro al mese, a fronte della quale l’offerta di Francesco si sarebbe fermata a 15 mila euro. La cifra sarebbe invece molto minore per gli avvocati.

Si attende la sentenza sull’affidamento dei figli

Intanto la sentenza sull’affidamento dei tre figli è attesa a giorni, massimo dieci, e probabilmente potrebbe arrivare anche in queste ore. Totti e Ilary hanno chiesto l’affidamento condiviso e non dovrebbero esserci problemi: dovrebbe essere concesso. Il magistrato, però, potrebbe anche in futuro sentire Cristian, Chanel e Isabel per capire quali siano le loro volontà.