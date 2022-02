Totti, Ilary e le coppie del calcio che invece non scoppiano

Alla fine non ce l’hanno fatta neanche loro. Ilary Blasi e Francesco Totti escono dal libro del E vissero felici e contenti e dopo quasi 20 anni di matrimonio e tre figli si dicono addio. Musi lunghi, silenzi, bisticci e tradimenti pare abbiano portato all’inesorabile fine dell’idillio d’amore della royal family del calcio nostrano. E dire che ci piacevano così tanto; così vicini eppure tanti lontano dal glamour dei royal del calcio inglese Mr. e Mrs. Beckham.

Ilary Blasi e Francesco Totti: la fine della favola

Oltremanica David posa(va) per Calvin Klein e l’ex Spice girl Victoria (mai un pelo fuori posto) è guru della moda con brand che portano il suo nome sulle passerelle di mezzo mondo; dentro il Gra, invece, Ilary pubblicizza l’ammorbidente e Francesco il detersivo e compagnie telefoniche. Si facevano le storie su Instagram insieme a figli in maglietta, bisticciavano e scherzavano come una famiglia qualunque e proprio questa loro (apparente) normalità a noi piaceva tanto. Con le barzellette stupide del Capitano e le litigate per colpa del gatto. Con Ilary che rampogna il marito in spiaggia a Sabaudia e lui che fa spallucce. Come tutti i mariti. Totti compreso. Eppure qualcosa è iniziato ad andare storto e la super coppia del pallone è andata nel pallone. E così è finita. Ora ci sarà da spartirsi il patrimonio, individuare nuovi flirt (pare che Totti frequenti già una tale Noemi Bocchi, biondissima 34enne), fare qualche dichiarazione in tv, ricordare magari quanto si è stati bene insieme e girare pagina. Come hanno fatto del resto Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi.

Eppure lassù – nell’Olimpo del E vissero felici e contenti – restano ancora in tanti. E visto che la speranza è l’ultima a morire e fino al triplice fischio finale la partita non è decisa ecco una carrellata di coppie calcistiche che stanno andando ben oltre i supplementari e che, finora, non mostrano segni di stanchezza e cedimento.

David e Victoria Beckham: la royal family

Dei Beckham si è già detto. Anche se va puntualizzato che Mr. e Mrs. Beckham sono tanto glamour, luxury, british e polish che potrebbero tirarsi i coltelli in casa e noi non lo sapremmo mai.

Billy Costacurta e Martina Colombari: i più longevi

Alle nostre latitudini al momento i più longevi parrebbero essere Billy Costacurta e Martina Colombari. Negli Anni 90 il giocatore del Milan e l’ex Miss Italia erano tra le coppie più glamour e invidiate dello showbiz. Oggi lui – opinionista Sky – ha 56 anni e lei ne ha 46. sono genitori di Achille e reggono al passare del tempo. Il loro segreto? Forse si nasconde in un’intervista concessa dalla Colombari qualche anno fa a Oggi nella quale aveva definito Billy «Il mio Rocco Siffredi».

Luca Toni e Marta Cecchetto: i compagni di scuola

Anche Luca Toni, campione del Mondo 2006, e Marta Cecchetto, professione modella, stanno insieme da una vita. Anzi da tutta la vita. Caso più unico che raro Marta e Luca si sono conosciuti a scuola e da allora non si sono più lasciati. La dea bendata (e tanto lavoro) ha fatto sì che lui diventasse un giocatore di calcio da serie A (e da vittoria del mondiale) e lei una super top model. Si sono sposati nel 2017 dopo 20 anni di storia d’amore e hanno due bambini.

Daniele De Rossi e Sarah Felberbaum: gli intellettuali

Daniele De Rossi e Sarah Felberbaum si sono conosciuti in un ristorante di Roma. Lui – compagno di merende di Totti – nella Magica era una sorta di vicere; lei attrice sofisticata non sapeva neppure chi fosse De Rossi. Attratta dalla curiosità e dall’entusiasmo con cui le persone si erano avvicinate a Daniele ha chiesto al calciatore chi fosse. Lui, divertito, le ha risposto. Da allora non si sono più lasciati. Era il 2011. Dopo il matrimonio alle Maldive è nata Olivia.

Elena Santarelli e Bernardo Corradi: i riservati

Anche la famiglia Corradi regge al tempo che passa nonostante Bernardo ed Elena Santarelli ne abbiano passate tante a partire dalla malattia del figlio Giacomo colpito, qualche anno fa da un tumore al cervello. Insieme dal 2007 in un’intervista la coppia ha dichiarato che in casa loro non c’è appesa nessuna foto della vita “pubblica”, ma solo immagini private per tutelare la riservatezza del nucleo e per evitare che i loro figli – oltre a Giacomo sono genitori anche di Greta – crescano con un’idea distorta della realtà.

Federica Nargi e Matteo Matri: gli sposini

Dovrebbero convolare a nozze quest’anno Federica Nargi e Matteo Matri. Dopo 13 anni di storia d’amore e due figlie (Sofia e Beatrice) l’ex velina e l’ex calciatore si scambieranno (pericolose) promesse d’amore eterno nel 2022. Il «sì lo voglio» dovrebbe essere pronunciato a Formentera visto che alle Baleari la coppia si era innamorata durante la prima vacanza insieme.

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri: velina e calciatore forever

Alla fine Bobo Vieri ce l’ha fatta: ha trovato la velina del suo cuore. L’inossidabile ex bomber dongiovanni dopo aver nutrito un notevole palmares di fiamme, amanti, compagne e fidanzate (non si può non menzionare Elisabetta Canalis) tutte provenienti da piccolo schermo è riuscito a dare senso al binomio storico velina-calciatore. Adesso Bobo ha 48 anni, è padre (di Stella e Isabel) e marito felice. Per lui quello con Costanza è stato un colpo di fulmine. E lei non ha resistito al fascino del bomber. Si sono conosciuti nel 2017 e non si sono più lasciati.

Ilaria D’Amico e Gigi Buffon: l’amore maturo

Quando la giornalista Sky e il portierone della nazionale si sono innamorati non erano certo di primo pelo. Entrambi con ex mariti, ex mogli, figli e tutto il bagaglio accumulato sulle spalle hanno accettato la sfida di innamorarsi. Una sfida in cui è difficile credere dopo una certa età, ma al momento le cose funzionano. Hanno avuto anche un figlio insieme, Leopoldo Mattia e da 2014 sono inseparabili.

Gerard Piqué e Shakira: i latini

Il difensore spagnolo e la cantante colombiana, tra alti e bassi, stanno insieme da un sacco si tempo. La loro storia è sempre stata sotto i riflettori e super documentata dai social network e forse proprio questo, alla lunga, ha causato tensioni e più di una volta si è temuto che i due fossero arrivati al capolinea. Eppure 12 anni e due figli dopo il corazòn caliente di Shakira batte ancora per il calciatore del Barcellona e due paiono più affiatati che mai.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: i divini

In cima alla cima dell’Olimpo, in un punto inarrivabile, in questo momento dominano stabili CR7 e la sua Cenerentola. Una favola talmente perfetta da non poter essere commentata. Lui, fresco di relazione con Irina Shyak (allora al top del top) si innamora di una giovane commessa di un negozio di vestiti e – dribblando Cenerentola, Biancaneve, Baby di Dirty Dancing e persino Pretty Woman – porta il concetto di favola a un altro livello. Dalla sera alla mattina Georgina diventa la musa di Cristiano. Lo rende padre di una bambina (lui di figli ne aveva già tre) e adesso Georgina è in attesa di altri due gemelli. La mini squadra di calcio di casa Ronaldo vive in un lusso senza eguali e lei (che l’anello al dito ancora non lo porta) per il suo compleanno ha ricevuto in dono – tra le altre cose – una vacanza a Dubai. Cristiano, per l’occasione, le ha fatto accendere un intero grattacielo col suo nome. Georgina ha ricambiato con un cadeau da 180 mila euro: una Cadillac Escalade a otto posti, l’ideale per loro visto che ora la famiglia si allarga.

Sinisa Mihajlovic e Arianna Rapaccioni: i recidivi

Menzione d’onore (e fuori lista) a Sinisa Mihajlovic e Arianna Rapaccioni. Con loro sì che si può chiudere la carrellata sperando che il grande amore da qualche parte esista. L’allenatore del Bologna ed ex giocatore di serie A e l’ex soubrette italiana dopo 25 anni di matrimonio e cinque figli insieme (si erano sposati nel 1996) hanno rinnovato le promesse lo scorso anno. Arianna in quell’occasione aveva dedicato parole dolcissime al marito colpito da una leucemia da cui fortunatamente è uscito: «Ne abbiamo fatta di strada in questi 25 anni…. Le gioie di oggi, i ricordi di ieri e le speranze di domani».

Gli altri recidivi: Wanda Nara e Mauro Icardi

Tra i recidivi last but not least come dimenticare la coppia tira e molla Wanda Nara e Mauro Icardi. Dopo scenate, fughe, chiarimenti, guerre social, tra la moglie procuratrice e il giocatore del Paris Saint Germain sembra essere tornato il sereno. Solo ieri la famiglia Icardi ha festeggiato i 29 anni di Mauro e gli 11 del piccolo Benedicto con un tour lungo la Senna e il pomeriggio a Eurodisney.

