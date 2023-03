Ilary Blasi elimina le foto con Francesco Totti dal suo profilo Instagram

Ilary Blasi ha eliminato dal suo profilo Instagram tutte le foto con Francesco Totti che descrivevano i loro 20 anni d’amore. Gli unici scatti rimasti sono quelli dove compaiono anche i figli.

Ilary Blasi elimina le foto con Francesco Totti su Instagram

Un gesto che la dice lunga, una sorta di messaggio con il quale la Blasi dichiara di voler voltare pagina cancellando il passato o almeno le tracce del matrimonio con l’ex calciatore. La conduttrice ha infatti tolto da Instagram le foto con l’ex marito, lasciando solo due scatti con l’ex capitano della Roma perché ritraevano anche i figli della coppia. Si tratta, nello specifico, di uno scatto con Isabel, l’ultima figlia della Balsi e di Totti, a Disneyland e l’altra nel resort alle Maldive, con Cristian e Chanel.

La Blasi, che in questo momento si trova a Francoforte con il suo nuovo compagno Bastian Muller, ritornerà in tv ad aprile alla conduzione della nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

Francesco Totti, invece, conserva tutti i suoi ricordi

Francesco Totti, sempre in coppia, felice ed innamorato, con Noemi Bocchi, ha invece deciso di non ha cambiare nulla sui suoi profili dove ancora ci sono le foto con Ilary Blasi e del loro passato.

Dopo 20 anni di matrimonio trascorsi insieme, l’ex coppia sta adottando atteggiamenti molto diversi. Totti continua infatti a non rinnegare il legame importante che c’è stato tra loro, mentre Ilary, almeno sui social, sembra voler cancellare il passato e concentrarsi solo sul futuro e sul nuovo rapporto d’amore con l’imprenditore tedesco Bastian Muller. É proprio grazie all’amore per lui che la donna ha voltato pagina riacquistando la serenità. La conduttrice, proprio qualche ora fa, ha condiviso su Instagram una foto che ritrae la nuova coppia mano nella mano, in macchina a Francoforte.