Ilary Blasi festeggia il compleanno con Bastian: la cena esclusiva e la dedica

Primo compleanno con Bastian Muller per Ilary Blasi, che ha festeggiato i suoi 42 anni con una romantica cena per due a lume di candela.

Ilary Blasi festeggia il compleanno con Bastian Muller

A rendere noto il gesto romantico del compagno, che le ha organizzato una sorpresa in una location esclusiva, è stata la stessa Blasi nelle sue stories di Instagram. La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha infatti pubblicato alcuni scatti della serata e la dolcissima dedica di Bastian Muller: «Buon compleanno amore mio».

Nel video condiviso si dirige verso un tavolo ricco di petali in una sala del ristorante riservata unicamente alla coppia. Nel profilo social dall’imprenditore tedesco, solitamente molto riservato, è stato condiviso il selfie di coppia con la dedica «Happy birthday my love» e tanto di cuoricino rosso.

Una storia che sta diventando sempre più importante

I due stanno insieme ufficialmente dallo scorso novembre, quando furono pubblicate le prime foto, e da allora non si sono mai lasciati. Alcuni rumors parlano di un possibile trasferimento di Muller nella villa all’Eur della Blasi: la coppia sembra più unita ed innamorata che mai e forse è giunto il momento di accorciare le distanze. Intanto lui ha conosciuto i tre figli della conduttrice e di Francesco Totti. Proprio qualche settimana fa il settimanale Chi aveva pubblicato delle foto di Bastian Muller e Ilary Blasi insieme alla piccola Isabel in un momento di relax. Scatti che avrebbero fatto infuriare l’ex marito. Retroscena resi noti dal quotidiano La Repubblica e che rendono ancora più complicata e sempre meno amichevole la separazione fra l’ex calciatore e la conduttrice, che non si stanno risparmiando frecciatine.