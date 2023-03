Ilary Blasi, la cena a Roma con Bastian Muller e il cugino di Totti

Ilary Blasi e Bastian Muller si sono incontrati a cena, insieme ad altre persone, nella nuova location di via Crescenzio a Roma, il Tartarughino. Una prenotazione sotto altro nome per sviare i curiosi (falso nome Rinaldi) e un locale che si trova proprio dietro piazza Cavour: è stata questa la scelta strategica della conduttrice per proteggere un momento con la sua famiglia e con il nuovo compagno.

Ilary Blasi a cena con Bastian Muller e il cugino di Totti

Insieme alla conduttrice dell’Isola dei Famosi e all’imprenditore tedesco erano presenti anche le sorelle, Silvia e Malory, il cognato Ivan e alcuni amici. Ciò che ha stupito, almeno inizialmente, è stata la scelta del locale, gestito da uno dei migliori amici dell’ex marito di Ilary Blasi, Francesco Totti. Stiamo parlando di Alex Nuccetelli, noto pr oltre che campione di body building. Non è passata inosservata nemmeno la presenza di Angelo Marrozzini, cugino del Capitano a cui un tempo era legatissimo e ora facente parte del clan Blasi insieme alla moglie Giorgia.

Se qualche giornale parla di una sorta di provocazione da parte della donna, vero è che la frequentazione di locali in comune non è nuova nelle separazioni famose e non. L’ex moglie del Capitano era perfettamente a suo agio, tanto da concedersi di mostrarsi insieme al nuovo compagno senza le reticenze dei viaggi precedenti (Parigi, Thailandia, Monaco di Baviera, Francoforte). Illuminata da una capigliatura biondissima messa in risalto dal dolcevita nero, ha trascorso momenti di mondanità con il fidanzato nella magica atmosfera da Vacanze Romane che solo la capitale sa regalare.

A breve l’udienza per la separazione

L’allegra comitiva, nei video che sono subito diventati virali sui social, cantava Quando quando quando sventolando i tovaglioli bianchi. Probabile che Bastian sia venuto in vacanza romana nella capitale per il weekend e che sia ospite nella villa all’Eur che ancora è intestata a Totti. Spazi di normalità prima dell’udienza per la separazione giudiziale che si terrà martedì 14.