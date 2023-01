Ilary Blasi presenta Bastian Muller alle sorelle: le foto in famiglia

Ilary Blasi ha ufficialmente presentato il suo nuovo fidanzato Bastian Muller alla sua famiglia durante le vacanze in Trentino. Tra i presenti la sorella Silvia e suo marito Ivan. Ecco le foto della giornata trascorsa sulla neve.

Ilary Blasi presenta Bastian Muller alle compagne

Il cuore di Ilary Blasi è tornato a battere grazie all’amore dell’imprenditore Bastian Muller. La coppia è infatti uscita allo scoperto e la conduttrice Mediaset sembra proprio felice accanto al nuovo compagno. La stessa ha deciso di trascorrere un weekend in montagna insieme alla sorella Silvia e al marito Ivan e un gruppo di amici. In questa occasione ha deciso di presentare anche Bastian Muller, che sembra essersi perfettamente ambientato nel clan Blasi. Le due foto sono state postate una da Ivan, il marito di Silvia, e un’altra da un’amica della conduttrice. Questo nuovo amore sembra dunque andare a gonfie vele, e Ilary è tornata a essere felice.

Chi è Bastian Muller

Bastian Muller Pettenpohl è un imprenditore tedesco che lavora nell’impresa di famiglia che si occupa di perforazione di pozzi profondi. Inoltre possiede anche una società che si occupa di pubblicità digitale, che gestisce insieme a un socio, con sede a Waechtersbach, a cinquanta chilometri da Francoforte. Non è ancora noto come l’uomo abbia conosciuto Ilary Blasi, ma i due fanno coppia già da prima di Natale e hanno ufficializzato in breve tempo la loro storia.

I due sembrano proprio fare sul serio, tant’è che Ilary ha deciso di presentare il nuovo amore alla famiglia in occasione di una vacanza sulla neve tra le montagne del Trentino. La coppia appare visibilmente felice, e la conduttrice sembra aver lasciato il suo passato alle spalle.