Bangkok, Ilary Blasi in vacanza con Bastian Muller

Ilary Blasi è in vacanza con bastian Muller in Thailandia, più precisamente a Bangkok. Secondo le ultime indiscrezioni, la conduttrice ex letterina avrebbe scelto questo luogo esotico per passare il Capodanno 2023 con il suo nuovo amore, il 41enne Muller. La Blasi avrebbe condiviso sui social anche alcuni momenti sulla spiaggia, dove si mostra in bikini.

Ilary Blasi, prima vacanza con Bastian Muller a Bangkok

La conduttrice indosserebbe un cappello di Chanel e si divertirebbe con il suo nuovo compagno tra quad e moto d’acqua. Insomma, la vacanza perfetta per salutare l’anno in cui la star si è lasciata con Francesco Totti. Anche lui oggi ha una nuova compagna, Noemi Bocchi. L’ex calciatore della Roma ha scelto di vivere questo momento non solo con la sua compagna, ma anche con i figli, nello splendido scenario che solo una crociera può dare.

Infatti, ha passato il capodanno sulla nave Symphony of the Seas, in direzione Caraibi.

I conti all’estero a disposizione di Totti

«In merito alle illazioni mosse da alcuni organi di informazione, l’avvocato Alessandro Simeone, nell’interesse della signora Ilary Blasi, precisa che la propria assistita nulla sapeva dei movimenti di denaro da e per l’estero evidenziati nell’inchiesta del quotidiano La Verità e segnalati come sospetti dagli organi competenti». Così l’avvocato di Ilary Blasi commenta un’indiscrezione lanciata dal quotidiano La Verità, secondo la quale ci sarebbe «Una minuziosa attività di controllo svolta dalle competenti strutture centrali dell’istituto di credito a cui il ’10’ ha affidato per anni i propri guadagni (…) il massiccio investimento di risorse finanziarie nelle scommesse».

«È dunque impossibile che le notizie siano state fatte trapelare dalla signora Blasi, come malignamente ipotizzato nel tentativo maldestro di coinvolgerla in eventi a cui è estranea. D’altra parte, i conti oggetto di segnalazione erano di pertinenza esclusiva del signor Totti e la moglie, con la fiducia che contraddistingue ogni solido rapporto matrimoniale, non ha mai effettuato su di essi alcun tipo di controllo» conclude l’avvocato di Ilary.