Ilaria D’Amico torna in Rai con un talk show e temi d’attualità

La Rai ha annunciato il ritorno, dopo oltre 15 anni, di Ilaria D’Amico. La giornalista, la cui prima esperienza con la tv pubblica risale al 2002, tornerà con un programma su Rai2. Partirà da settembre ed è stato ideato dall’ex iena Alessandro Sortino. Ad annunciare la novità è stato Antonio Di Bella, nuovo direttore dell’approfondimento al posto di Mario Orfeo, che ai consiglieri Rai ha illustrato stamattina le linee del nuovo palinsesto. E il ritorno di Ilaria D’Amico, che per anni ha lavorato a Sky e poi a La7, è uno dei piatti forti che la tv di stato ha preparato per il proprio pubblico.

D’Amico torna in Rai con una trasmissione «leggera e irriverente»

Nel 2002 Ilaria D’Amico ha debuttato in Rai con Cominciamo bene – Estate, conducendo per tre stagioni insieme a Corrado Tedeschi. Oggi il ritorno, con un nuovo esordio in programma a settembre su Rai 2. Non è stato ancora svelato nulla della trasmissione, se non che è stata definita come un programma «leggero, irriverente, emozionale, empatico, coinvolgente, divertente e adatto a una rete fondata sull’intrattenimento». Di Bella ha spiegato ai consiglieri Rai che Ilaria D’Amico è risultata essere perfetta per la conduzione dopo ampi e approfonditi studi di marketing portati avanti in queste settimane. La tv di stato vuole dare una svolta a un comparto, quello dei talk show, che non ha dato grandi risposte nell’ultimo periodo.

Le altre novità Rai: da Lucia Annunziata a De Cataldo

Il direttore Antonio Di Bella ha annunciato anche altre novità inserite nel nuovo palinsesto Rai. Per tutta l’estate, ad esempio, la giornalista Lucia Annunziata sarà in Ucraina, per aggiornare direttamente dal luogo dell’invasione russa. Dal 3 ottobre in seconda serata su Rai1, invece, tornerà Le grandi storie di cronaca di Giancarlo Cataldo. Un programma che ripercorrerà vicende della storia italiana tra le più celebri, come quella legata alla scomparsa di Pier Paolo Pasolini. E poi ancora il debutto di Basco Rosso, una trasmissione realizzata in collaborazione con i Carabinieri, con telecamera libera e senza conduzione in cui sarà raccontato l’addestramento dei corpi speciali.