Il Volo, stasera su Canale 5 il live Tutti per uno: scaletta e ospiti

«Per la prima volta cantiamo il pop duettando con i più grandi del genere». Così Il Volo, trio lirico italiano, ha presentato le due serata di Tutti per uno, doppio concerto all’Arena di Verona in programma stasera 27 maggio e sabato prossimo 3 giugno, in diretta alle 21.30 su Canale 5. Con Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto canteranno infatti Annalisa, Irama e i Pooh, ma anche Francesca Michielin e Madame. Un viaggio a 360 gradi nel cuore della musica, in cui i tre protagonisti uniranno le loro voci al pop italiano per duettare sulle grandi hit che si preparano a infiammare le vacanze. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Infinity.

Tutti per uno, le anticipazioni del concerto de Il Volo stasera 27 maggio 2023 su Canale 5

Entrambi i concerti Tutti per uno vanteranno la partecipazione speciale di Federica Panicucci. «È una grande professionista», hanno detto i tre cantanti all’Ansa. «Una donna meravigliosa con cui è stato un piacere poter lavorare». La conduttrice dell’ultima edizione di Back to School affiancherà Il Volo sul palcoscenico di Verona e introdurrà le loro performance assieme ai tanti ospiti. In scaletta sono attesi infatti Irama, Mario Biondi, Madame, Annalisa e Antonello Venditti. Sul palco dell’Arena anche Fiorella Mannoia e Danilo Rea, che in estate saranno protagonisti di uno speciale tour nelle piazze italiane. E ancora, con Il Volo ci saranno Francesca Michielin, Gianna Nannini, i Pooh e la soprano russa Aida Garifullina.

Oltre alla musica, le due serate di Tutti per uno vedranno Il Volo cimentarsi anche con sketch all’insegna del divertimento. Saranno sul palco di Verona anche due grandi attori di cinema e teatro come Edoardo Leo e Giorgio Panariello. «Per la prima volta usciremo dalla nostra comfort zone», hanno detto Barone, Ginoble e Boschetto. «Sarà una grande sfida per noi, ma anche motivo di orgoglio». Dopo i due live di Verona, il Volo sarà a settembre sul palcoscenico del Teatro Arcimboldi di Milano per tre serate consecutive. I biglietti sono disponibili sulla piattaforma online Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati a partire da 39 euro.