Il Testimone – Giulio Regeni, stasera su Tv8: cosa sapere sul reportage

Forte del successo su Sky, dopo una lunga assenza Il Testimone ritorna in chiaro con una nuova stagione, in onda a partire da stasera, giovedì 27 gennaio 2022, alle 21.30 su Tv8. Nella prima delle quattro puntate in programma, l’attore e regista palermitano Pif racconterà la storia di Giulio Regeni, giovane dottorando assassinato in Egitto nel 2016.

Il Testimone – Giulio Regeni: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su Tv8 alle 21.30

Il Testimone – Giulio Regeni: ripercorrere la storia di Giulio

Accompagnato dalla sua fedele telecamera, Pif ripercorrerà le tappe della tragica vicenda di Giulio Regeni, il ricercatore italiano dell’Università di Cambridge rapito a Il Cairo il 25 gennaio 2016, data del quinto anniversario delle proteste di piazza Tahrir, e ritrovato senza vita nove giorni dopo, nelle vicinanze di una prigione dei servizi segreti egiziani. Un caso drammatico che rimane, a oggi, ancora aperto e senza soluzione, tra le ambigue e confuse ricostruzioni delle autorità locali, i numerosi tentativi di depistaggio, le forti tensioni tra magistratura italiana ed egiziana e le battaglie della comunità internazionale che combatte con tenacia e impegno per scoprire la verità. Oltre a una ricostruzione il più possibile precisa e accurata del profilo pubblico, dei fatti e dei loro risvolti politici e mediatici, Il Testimone si propone di mostrare ai telespettatori un delicato ritratto personale del 28enne friulano, attraverso i pensieri di chi lo ha frequentato, amato e continua a tenerlo vivo nei ricordi.

La madre di Giulio Regeni e le sue parole dopo l'omicidio.

Il Testimone – Giulio Regeni: le voci di chi lo ha conosciuto

Il reportage sarà, dunque, l’occasione per ritornare ad ascoltare i racconti di Claudio e Paola, genitori di Regeni, impegnati da 6 anni in una strenua lotta per ottenere giustizia in nome del figlio, le parole della legale della famiglia Alessandra Ballerini e le voci di chi può contribuire a definire un quadro completo di quello che accadde quel lontano giorno di gennaio.