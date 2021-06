Stasera 23 giugno alle 21,20 su Italia 1 va in onda Il ricco, il povero e il maggiordomo, film del 2014 diretto e interpretato dal trio Aldo, Giovanni e Giacomo assieme a Morgan Bertacca. Nel cast anche Massimo Popolizio, Giuliana Lojodice e Francesca Neri. La storia ruota attorno a tre personaggi. Giacomo, un ricco e spregiudicato broker di Milano, vive con il suo maggiordomo Giovanni, cultore di arti marziali. Un giorno però investono il venditore ambulante Aldo, in fuga dai vigili urbani a causa dei suoi traffici illegali. Per risarcirlo, i due gli propongono di effettuare qualche lavoretto in villa. Un improvviso tracollo finanziario tuttavia manda sul lastrico Giacomo che, col maggiordomo, è costretto a trasferirsi a casa di Aldo. Giacomo ha già in mente un altro progetto ma per attuarlo deve chiedere un prestito in banca. Inizia così una serie infinita di disavventure incredibilmente comiche. Ecco cinque curiosità.

Cinque curiosità su Il ricco, il povero e il maggiordomo in onda stasera su Italia 1

1. Il ricco, il povero e il maggiordomo: le location

Sebbene il film sia ambientato nella città di Milano, la troupe ha utilizzato ben 65 location differenti. Tra i vari luoghi, infatti, ci sono la Torre Diamante che sorge nel Centro Direzionale, via Bronzetti, dove si trova la casa di Aldo, e il comune di Imbersago, in provincia di Lecco, dove si trova invece la villa di Giacomo.

2. Il ricco, il povero e il maggiordomo: le donne nel cast

I film interpretati da Aldo, Giovanni e Giacomo non hanno mai avuto bisogno di un cast stellare per funzionare, facendo leva sulla grande capacità di intrattenimento dei tre comici. Rispetto ai lavori precedenti tuttavia, questo film vanta una forte presenza femminile, confermata dalle buone recitazioni di Giuliana Lojodice, Francesca Neri, Sara D’Amario, Rosalia Porcaro, Guadalupe Lancho e Chiara Sani.

3. Il ricco, il povero e il maggiordomo: il ricordo di Francesca Neri

Francesca Neri nel film interpreta Assia, la direttrice della Banca cui Giacomo si rivolge dopo il tracollo finanziario. Si tratta di un ruolo minore, di cui però l’attrice si è detta sin da subito molto entusiasta. Neri, infatti, ha dichiarato di essersi trovata benissimo col trio e che quest’esperienza le ha ricordato gli inizi della sua carriera, quando aveva avuto l’occasione di lavorare con Massimo Troisi e Carlo Verdone.

4. Il ricco, il povero e il maggiordomo: il richiamo a Il capitale umano

Durante la conferenza stampa di presentazione del film, nel 2014, il trio decise di negare un possibile parallelismo con il film Il capitale umano (2013) di Paolo Virzì. Tuttavia Giacomo ha dichiarato che la loro commedia è accostabile al film del regista toscano perché tratta più o meno gli stessi temi anche se in maniera comica e più leggera.

5. Il ricco, il povero e il maggiordomo: Aldo, Giovanni e Giacomo, battuti da uno Hobbit

Il film uscì al cinema in Italia l’11 dicembre 2014, incassando durante il primo weekend in sala poco più di 2 milioni di euro. A fine programmazione, con 13,1 milioni di euro, si classificò al secondo posto fra i più visti durante le festività natalizie, battuto da Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate, il kolossal fantasy di Peter Jackson.