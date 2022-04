Il professor Cenerentolo stasera su Rai2: trama, cast e curiosità del film di Leonardo Pieraccioni

Appuntamento su Rai2 con le risate della comicità italiana. Stasera 28 aprile alle 21,20 andrà in onda infatti Il professor Cenerentolo, film del 2015 di e con Leonardo Pieraccioni. Il 12esimo film diretto dall’interprete fiorentino racconta la storia di un ingegnere che, prossimo al fallimento, tenta una rapina in banca grazie al supporto di un amico. L’esito non è quello sperato, ma il confinamento in prigione è destinato a portare incredibili risvolti. Nel cast anche Flavio Insinna, Massimo Ceccherini e Laura Chiatti. Sarà possibile guardare il film anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay da smartphone, tablet, pc o smart tv.

Il professor Cenerentolo, trama e cast del film stasera 28 aprile 2022 su Rai2

La trama de Il professor Cenerentolo ruota attorno a Umberto Massaciuccoli (Leonardo Pieraccioni), ex ingegnere ora in carcere per rapina in banca. L’uomo infatti, per evitare il fallimento della sua ditta di costruzioni, aveva tentato assieme a un amico di rapinare una banca della sua città, ma aveva fallito miseramente. Condannato a scontare quattro anni di reclusione nel carcere di Ventotene, è prossimo finalmente a tornare in libertà. Per questo ha ottenuto il permesso di lavorare, durante il giorno, al di fuori del penitenziario come bibliotecario e tutore della figlia del direttore della prigione.

Una sera, durante un evento socio-culturale in carcere, conosce però Morgana (Laura Chiatti), donna affascinante ma dai tratti caratteriali folli. Crede infatti che Umberto non sia un detenuto, ma un semplice impiegato all’interno della prigione. Approfittando dell’equivoco, l’uomo inizia a frequentarla durante l’orario di lavoro in biblioteca in maniera clandestina. Ogni giorno, però, deve tornare in carcere entro la mezzanotte per evitare che il direttore della prigione (Flavio Insinna) scopra tutto e gli revochi il permesso. Nel cast anche Sergio Friscia nei panni del parroco della città.

Il professor Cenerentolo, 5 curiosità sul film stasera 28 aprile 2022 su Rai2

Il professor Cenerentolo, la storia vera che ha ispirato il film

Come ha dichiarato lo stesso regista Pieraccioni, il film nasce grazie a una duplice ispirazione. L’idea infatti deve i natali principalmente a I soliti ignoti di Mario Monicelli, uno dei capolavori della commedia italiana con Vittorio Gassmann, Marcello Mastroianni, Totò e Claudia Cardinale. Tuttavia, il personaggio principale si ispira in parte a un idraulico e amico del regista che, dopo aver lavorato in un hotel senza essere pagato, ha rischiato la bancarotta.

Il professor Cenerentolo, la prima volta fuori dalla Toscana

Si tratta del primo film scritto, diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni ad essere ambientato al di fuori della Toscana. Il professor Cenerentolo infatti si svolge interamente nel Lazio, con l’isola di Ventotene location principale e altre scene fra Gaeta, Formio e Roma.

Il professor Cenerentolo, il film come un regalo di compleanno

Il ruolo da attore protagonista è, per ammissione dello stesso Pieraccioni, un auto-regalo di compleanno. Durante le interviste promozionali della pellicola, il regista toscano ha infatti dichiarato che in passato avrebbe assegnato la parte a uno fra Ceccherini (tra l’altro presente nel cast) e Rocco Papaleo, ma in tal caso ha deciso di interpretarlo personalmente come regalo personale per i suoi 50 anni.

Il professor Cenerentolo, l’esordio della figlia del regista

Nel cast del film compare anche Martina, figlia di Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi, che all’epoca delle riprese aveva appena 5 anni. La piccola compare in un cameo nei panni di una bambina che balla con un cappello in testa durante una breve scena di festa.

Il professor Cenerentolo, gli incassi e il duello con Star Wars

Acclamato dal pubblico, il film ha registrato dati record nel suo weekend d’esordio. Nei primi tre giorni di proiezioni, Il professor Cenerentolo ha incassato oltre 1,2 milioni di euro piazzandosi in vetta alla classifica dei film più visti e battendo persino Chiamatemi Francesco – Il papa della gente. Vi è rimasto fino all’arrivo di Star Wars Episodio VII – Il risveglio della Forza, arrivando a sfiorare i 6 milioni di euro al botteghino.