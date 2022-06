Il principe William compie 40 anni e la Royal Mint diffonde una moneta con il suo ritratto

Il 21 giungo il principe William compie 40 anni. Per festeggiare il compleanno del Duca di Cambridge la Royal Mint diffonderà una moneta da £ 5 con il ritratto del reale. Intanto, Kensington Palace ha rilasciato una foto del duca che sorride con i suoi figli durante una vacanza in famiglia in Giordania per celebrare la Festa del papà.

Il principe William compie 40 anni: la moneta in suo onore

Il 9 gennaio, Kate Middleton ha festeggiato il suo 40° compleanno con una serie di eleganti ritratti. Ora, anche suo marito, il principe William, sta per raggiungere quel traguardo, il 21 giugno. In suo onore la Royal Mint ha preparato una sorpresa speciale. Incaricata dal Tesoro di Sua Maestà, ha creato un set di monete ufficiali per il Regno Unito. Tra queste ce n’è una da £ 5 con il ritratto del duca. Il conio presenta anche il suo codice reale, con la lettera W e il numero 40, ed è bordato con un’iscrizione che recita: “S.A.R. il duca di Cambridge”.

Sull’altra faccia, invece, apparirà un’immagine della regina. Quest’ultimo ritratto è stato realizzato da Jody Clark, mentre il disegno del principe William dall’incisore Thomas T Docherty. Il duca di Cambridge è già apparso in alcune monete ufficiali, ma mai da solo. Il suo volto è stato inciso su un conio insieme a quello di Kate Middleton, per celebrare il recente fidanzamento.

Oltre alla moneta da £ 5, per il compleanno del duca verrà rilasciato un set souvenir da due monete in edizione limitata. Questo include una moneta celebrativa in oro da 0,25 once e una moneta del 1982 che segna l’anno di nascita del principe William. Nella collezione sarà inclusa anche una moneta in edizione limitata composta da 5 once di oro fino, completa di tecnologia laser per una “finitura ad alto rilievo”, che darà al ritratto del duca un aspetto 3D ingrandito.

Docherty ha detto della moneta: “Il design trova un equilibrio tra la fresca energia di Sua Altezza Reale, in quanto giovane papà, e la natura cerimoniale della sua posizione reale“. Clare Maclennan, direttrice della moneta commemorativa presso la Royal Mint, ha affermato che “il design elegante” annuisce “alla maturità e alla grazia del principe che è diventato un membro anziano della famiglia reale, un marito devoto e un amorevole padre di tre figli, attraverso gli occhi del mondo”.

La foto insieme ai figli durante la vacanza in Giordania

Infanto, Kensington Palace ha rilasciato una foto del duca di Cambridge che sorride con i suoi figli durante una vacanza in famiglia in Giordania, in occasione della Festa del papà. Lo scatto mostra il principe William rilassato che abbraccia il principino George e la principessa Charlotte, con il principe Louis sulle spalle. I quattro allegri sono colti nello scatto tra una risata e l’altra. Pubblicando la foto su Twitter, il duca e la duchessa hanno augurato buona Festa del papà ai padri e ai nonni del mondo. In concomitanza del compleanno, William ha preso una decisione che conferma che, per ora, la famiglia viene prima di tutto. Con la moglie Kate, ha deciso di lasciare Londra e trasferirsi a vivere a Windsor, per stare più vicino alla nonna, la regina Elisabetta II.