Il principe cerca moglie stasera 8 febbraio 2022 su Italia 1: curiosità, trama e cast del film con Eddie Murphy

Eddie Murphy è il protagonista de Il principe cerca moglie in onda questa sera, martedì 8 febbraio 2022, alle 21.20 su Italia 1. Diretto da John Landis e uscito nelle sale nel 1988, il film racconta la storia dell’erede al trono di un ricco stato africano che, arrivato a New York per trovare il vero amore, si finge uno studente povero e inizia a lavorare in un fast food.

Il principe cerca moglie: le cose da sapere sul film in onda stasera 8 febbraio 2022 su Italia 1 alle 21.20

Il principe cerca moglie: la trama

Il brillante e allegro Akeem, principe africano di Zamunda e figlio unico del Re Joffy Joffer e della Regina Aoleon, ormai arrivato in età da matrimonio, si trova ad affrontare il tanto atteso primo incontro con la bella Iman Izzi, la ragazza che i genitori hanno scelto come sua promessa sposa. La conoscenza tra i due, tuttavia, non sembra andare secondo i piani: il ragazzo, infatti, non ritrova nella futura partner le caratteristiche della donna con cui immagina di sposarsi e, senza troppi dubbi, rinuncia al matrimonio combinato, intenzionato a scegliere personalmente la moglie giusta per lui, una persona che sappia amarlo per quel che è e non per quel che rappresenta. Così decide di intraprendere un viaggio sotto mentite spoglie e, una volta convinto il padre, parte per New York insieme al suo inseparabile amico e servitore Semmi. Una volta trovato alloggio nel Queens, uno dei quartieri più malfamati della città, colgono l’opportunità e si fingono studenti universitari squattrinati. Indossati i nuovi panni, partono alla ricerca della donna ideale, frequentando locali e esaminando a vuoto diverse candidate. Fino a quando, consigliati dal barbiere di zona, non accettano di partecipare a un’assemblea di attivisti ed è proprio lì che Akeem rimane colpito da Lisa McDowell, proprietaria di uno dei fast food più noti della zona. Bella, intelligente, onesta, il principe si innamora perdutamente di lei e fa di tutto per farsi assumere nel ristorante di famiglia. Da qui inizia un’opera di corteggiamento che lo porterà a trascorrere più tempo con Lisa e a fare i conti con un temibile rivale, l’arrogante fidanzato Darryl Jenks.

Il principe cerca moglie: il cast

Accanto a Eddie Murphy, nel cast della pellicola troviamo anche Arsenio Hall (Semmi), Shari Headley (Lisa McDowell), James Earl Jones (Re Joffy Joffer), Madge Sinclair (Regina Aoleon), John Amos (Cloe McDowell), Paul Bates (Ora), Eriq La Salle (Darryl Jenks), Allison Dean (Patricia McDowell), Vanessa Bell Calloway (Iman Izzi), Louie Anderson (Maurice), Calvin Lochart (Colonnello Izzi) e Clint Smith (Sweets).

Il principe cerca moglie: cinque curiosità sul film con Eddie Murphy

1) Il principe cerca moglie: Eddie Murphy multitasking

Nel film, Eddie Murphy riesce a interpretare più personaggi contemporaneamente. Abilità che diventerà poi uno dei suoi cavalli di battaglia e che è ben visibile nella storica scena del barbiere: dietro a ciascuna delle figure in scena c’è proprio lui. Affascinato dal giochetto, anche Arsenio Hall ha voluto seguire l’esempio del collega: in un passaggio, mentre interpreta Semmi, compare addirittura nella parte di se stesso in uno show televisivo realmente esistente e condotto da lui.

2) Il principe cerca moglie: camei di un certo calibro

Nella commedia, due noti attori si sono prestati a fare un cameo: si tratta di Tobe Cooper, protagonista di Poltergeist – Demoniache presenze e Non aprite quella porta e Samuel L.Jackson che, in uno dei suoi primi ruoli in assoluto, indossa i panni di un ladruncolo.

2) Il principe cerca moglie: un crossover con Una poltrona per due?

Se vi sembra di aver riconosciuto, in una scena, i fratelli Duke di Una poltrona per due sappiate che non avete le allucinazioni. Dopo essere stati mandati in rovina, Don Ameche e Ralph Bellamy ritornano a recitare a fianco di Murphy. Con una storia al contrario. Mentre nel cult natalizio, infatti, erano ricchissimi e finiscono sul lastrico, qui sono due clochard che, grazie a un dono di Akeem, si arricchiscono da un momento all’altro.

4) Il principe cerca moglie: realismo al limite della denuncia

Durante la fase di produzione del film, il responsabile del McDonald vicino al finto fast food dei McDowell rimase talmente solito dal realismo della situazione messa in scena da sentirsi minacciato e minacciare di far causa al nuovo arrivato. Per poi accorgersi che era tutto finto.

5) Il principe cerca moglie: ingenti spese e ottimi profitti

A fronte di un budget di 39 milioni di dollari, Il principe cerca moglie registrò uno dei primi incassi storici del periodo, pari a circa 288 milioni di dollari.