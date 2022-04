Il primo cavaliere, stasera su Nove: trama, cast e curiosità sul film

Sean Connery e Richard Gere sono i protagonisti de Il primo cavaliere in onda questa sera, martedì 19 aprile 2022 alle 21.25 su Nove. Diretto da Jerry Zucker e uscito nelle sale nel 1995, il film si ispira alle vicende dei Cavalieri della Tavola Rotonda e, nello specifico, alle storie di Artù, Ginevra e Lancillotto.

Il primo cavaliere: cosa sapere sul film in onda stasera su Nove alle 21.25

Il primo cavaliere: la trama

Il regno di Camelot è al massimo del suo splendore, grazie all’audacia di Re Artù e degli impavidi cavalieri della Tavola Rotonda. Tra loro, tuttavia, si nasconde anche l’infido Malgant che, accecato dalla sete di potere, vuole deporre il sovrano e impadronirsi del trono. Intanto, in un piccolo villaggio, lontano dagli intrighi di palazzo, il giovane e coraggioso Lancillotto dà prova di tutte le sue abilità in battaglia. E, quando si mette in viaggio verso Camelot in cerca di fortuna, sul suo cammino incontra l’affascinante Ginevra, governatrice di Lyonesse. La dama, attratta da Artù e desiderosa di stringere un’alleanza contro Malagant, ha accettato la proposta di diventare regina ed è in cammino verso la sua nuova dimora. Tutto cambia quando i galoppini del malvagio cavaliere attaccano la diligenza della donna e, per salvarla da morte certa, Lancillotto rischia la vita.

Tra i due scoppia un vero e proprio colpo di fulmine ma si tratta, già a priori, di una relazione impossibile: Ginevra è costretta a onorare l’impegno preso in precedenza per il bene del suo popolo. L’eroe non si arrende e tenta di impressionarla in ogni modo: vince un torneo, conquista la stima del re e, quando viene rapita, lo convince ad accettare il suo aiuto per salvarla. Un gesto nobile, che gli vale addirittura la promozione a cavaliere della Tavola Rotonda ma che non lo aiuta a smuovere l’amata: Ginevra non cede e sposa Artù. Tuttavia, la passione e i sentimenti non conoscono argini e, nonostante tutto remi a suo sfavore, l’uomo non si arrende e si mette in discussione per amore.

Il primo cavaliere: il cast

Accanto a Sean Connery e Richard Gere nei panni di Re Artù e Lancillotto, nel cast de Il primo cavaliere troviamo anche Julia Ormond (Ginevra), Ben Cross (Sir Malagant), Liam Cunningham (Agravaine), John Gielgud (Oswald), Christopher Villiers (Sir Kay), Valentine Pelka (Sir Patrise), Colin McCormack (Sir Mador), Alexis Denisof (Sir Gaheris), Ralph Ineson (Ralf) e Stuart Bunce (Peter).

Il primo cavaliere: cinque curiosità sulla pellicola

1) Il primo cavaliere: l’uomo al centro del racconto

A differenza di diverse pellicole che si ispirano all’opera di Chrétien de Troyes (il primo autore a immaginare e mettere su carta il personaggio di Lancillotto), Il primo cavaliere non prende in considerazione gli elementi magici per focalizzarsi prevalentemente sulla componente umana del ciclo arturiano.

2) Il primo cavaliere: una pioggia di critiche

Il film è stato oggetto di pesanti critiche da parte di chi ha recriminato al regista l’attenzione quasi nulla riservata al Medioevo, rivisitato in una chiave eccessivamente personale e moderna.

3) Il primo cavaliere: dietro le quinte del toto-attori

Sean Connery e Julia Ormond non sono stati i primi e unici attori presi in considerazione per i ruoli di Artù e Ginevra. Inizialmente, infatti, per il re era stato scelto Mel Gibson che, tuttavia, aveva rifiutato la proposta per dedicarsi completamente alla direzione e all’interpretazione di Braveheart – Cuore impavido, girato proprio in quello stesso anno. Per la dama, invece, tra le opzioni papabili figurava Catherine Zeta-Jones.

4) Il primo cavaliere: il sapore british delle location

Il lungometraggio è stato girato in Gran Bretagna. Gli interni nei Pinewood Studios e gli esterni nel Gwynedd, regione a nord-ovest del Galles, e in Inghilterra tra il Buckinghamshire e l’Hertfordshire, in particolare nella cattedrale di St. Albans.

5) Il primo cavaliere: un successo da non sottovalutare

Il lavoro di Jerry Zucker è riuscito a riscuotere un ottimo successo commerciale, incassando 128 milioni di dollari, di cui 37 negli Stati Uniti e 90 circa nel resto del mondo.