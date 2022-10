Il premier o la premier? Il diktat del sindacato Usigrai: «Si usi il femminile»

Ora che per la prima volta una donna sta ricoprendo l’incarico di presidente del Consiglio, la stampa si trova a discutere sulle modalità con cui appellarla: il premier o la premier? In una nota, il sindacato Usigrai ha parlato di «pericoloso arretramento» in merito all’utilizzo dell’articolo maschile richiesto dalla stessa Giorgia Meloni e ha invitato i giornalisti a declinare i nomi al femminile.

Premier, polemiche in Rai per l’aggettivo maschile/femminile

Tutto è iniziato dalla direzioni Rai che, come si legge nella nota della sigla, hanno chiesto ai giornalisti di utilizzare il maschile per indicare il nuovo incarico di Giorgia Meloni «perché è lei a chiederlo».

Ferma restando la libertà di ogni persona di denominarsi come meglio crede, il sindacato ha però evidenziato che il racconto giornalistico è un’altra cosa: in primis il contratto Rai Usigrai contiene al proprio interno il Manifesto di Venezia che fa preciso riferimento al linguaggio di genere, e in secondo luogo la policy di genere aziendale, recentemente approvata dal consiglio di amministrazione, indica di usare il femminile lì dove esista. «Nessun collega può essere dunque obbligato ad usare il maschile, anzi i giornalisti Rai sono tenuti a declinare al femminile i nomi», prosegue la nota.

«L’Italia si sta faticosamente adeguando agli standard europei sull’uso del femminile negli incarichi pubblici e nelle professioni», ha aggiunto l’unione sindacale chiedendo ai colleghi e alle colleghe di segnalare eventuali violazioni e minacciando di contestare nelle sedi opportune ordini di servizio o indicazioni in senso contrario.

Non tutti i membri dell’Usigrai sono d’accordo

All’interno dell’Usigrai c’è però chi si discosta dal contenuto della nota. Incoronata Boccia, componente dell’esecutivo, si è infatti così espressa sulla questione: «Io continuerò a chiamare Giorgia Meloni il presidente del Consiglio, e infatti ho votato contro questo comunicato». In punta di diritto, ha spiegato, il sindacato ha le sue ragioni per vincolare i giornalisti del servizio pubblico a declinare i nomi al femminile perché il manifesto di Venezia è stato recepito nel contratto di lavoro, ma secondo lei questa è una forzatura. A suo dire, la scelta di Giorgia Meloni è di natura politica e lontana dai femminismi di maniera. DI qui la sua conclusione: «Il linguaggio di genere deve essere una scelta, non un obbligo, e ci sono tanti giornalisti che come me sceglieranno di chiamarla il presidente per rispetto della sua scelta politica».