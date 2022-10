Il Nobel per la Letteratura 2022 è stato vinto da Annie Ernaux

Il Premio Nobel per la Letteratura 2022 è stato assegnato alla scrittrice francese Annie Ernaux. Nata nel 1940 a Lillebonne, in Normandia, tra le sue opere figurano Gli armadi vuoti (1974), La donna gelata (1981), Gli anni (2008) e L’Orma (2015).

L’Accademia di Svezia le ha conferito il riconoscimento «per il coraggio e l’acutezza clinica con cui ha svelato le radici, gli straniamenti e i vincoli collettivi della memoria personale». Nei suoi romanzi, l’autrice racconta infatti diversi episodi della sua esistenza che sono però parte di una sorta di autobiografia collettiva femminile: il rapporto col sesso, l’aborto, la maternità ma anche il lutto, la politica e il rapporto con i genitori. Il vissuto personale si trasforma così in un prodotto sociale, e l’io individualizzato lascia il posto ad una dimensione comune a tutti, con il pronome personale elle che si alterna a on o nous.

L’annuncio, che è stato dato dal segretario permanente Mats Malm in diretta streaming mondiale, ha in parte confermato i pronostici e le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane: oltre ai classici nomi che ricorrono di anno in anno, da Haruki Murakami a Stephen King, da Don DeLillo a Milan Kundera, nel 2022 erano infatti circolati quelli dell’ungherese László Krasznahorkai, del norvegese Jon Fosse e della stessa Ernaux. Come da tradizione, il premio le verrà consegnato a dicembre durante una cerimonia pubblica.

Chi è Annie Ernaux

Dopo aver completato gli studi all’Université de Rouen e aver ottenuto l’abilitazione all’insegnamento di lettere al liceo, negli anni Settanta ha militato nel movimento femminista e ha collaborato Le Monde. La sua carriera letteraria ha avuto inizio nel 1974 con la pubblicazione de Gli armadi vuoti, un romanzo autobiografico narrato sotto forma di un monologo interiore retrospettivo. Il suo testo più celebre è probabilmente Gli anni (2008), che racconta un’intera generazione attraverso i ricordi di un unico individuo e che le è valso il premio Marguerite Duras, il François Mauriac, il Prix de la langue française e il Premio Strega europeo del 2016. Tra le altre sue fatiche si menzionano L’altra figlia, L’Atelier noir e Memoria di ragazza.