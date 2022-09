Il murale con il bacio tra Salvini e Meloni e i coltelli nascosti dietro la schiena

Dopo Amor Populi arriva Odi et amo. Lo street artist TvBoy, esponente del movimento UrbanPop Salvatore Benintende che nel 2018 aveva ritratto il bacio (politico) tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, ha realizzato un altro murale che ritrae il leader della Lega intento a baciare Giorgia Meloni. Un simbolo dell’alleanza tra i due leader, uniti nella volontà di andare al governo dopo il 25 settembre, a cui si affiancano però due coltelli, emblema della battaglia che, secondo l’artista, sono pronti a darsi.

Murale con il bacio tra Salvini e Meloni

La raffigurazione è apparsa nella stessa strada della precedente, in via del collegio Capranica a Roma. Il titolo del lavoro riprende il famoso epigramma di Catullo e rappresenta, secondo lui, l’emblema della situazione politica attuale: i leader di Lega e Fratelli d’Italia si uniscono per raggiungere la maggioranza utile a formare il governo ma, una volta saliti al potere, tireranno fuori i coltelli temporaneamente nascosti dietro la schiena e inizieranno a litigare.

A guardare la scena da una finestra, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Il suo partito viene infatti dato come terzo nella coalizione, con percentuali pari ad un terzo di quelle stimate per la forza guidata dalla Meloni, e l’ex premier non potrà dunque far altro che osservare questo amore da lontano aspettandone i frutti. Ultimo dettaglio: un palloncino tricolore che vola via, nelle intenzioni dell’autore il simbolo della fragilità della nuova situazione politica in Italia e all’estero.

Un amore di convenienza?

Odi et Amo raffigura dunque quello che l’artista ritiene un amore di convenienza (come quello di quattro anni fa durane il Conte I) che cela una rivalità accesa tra i due politici, ciononostante pronti a fondersi in un appassionato bacio per dar vita ad un esecutivo «che sia espressione del volere degli elettori». Dal canto loro, a pochi giorni dal voto, i diretti interessati continuano a smentire le distanze.