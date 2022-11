Il Mondiale e l’ossessione del Qatar per l’egemonia pan-araba

Un’occasione storica. Il frame del racconto che i media qatarioti fanno del Mondiale 2022 era scontato. Qualsiasi Paese che ospiti per la prima volta una manifestazione sportiva della massima taglia sa di vivere un momento di svolta. A fare la differenza in questo caso sono il senso che viene dato a quel cambiamento e la direzione scelta per perseguirlo. E il racconto che dai media qatarioti viene fatto in questi giorni fa intravedere un’agenda ben precisa: l’egemonia nel mondo arabo. Si tratta di un obiettivo difficile, da perseguire in un’area subcontinentale che comprende attori di ben altra taglia sotto ogni aspetto (storico, politico, culturale, militare), pure a rischio di suscitare un’ostilità di ritorno dopo la fase che da giugno 2017 ai primi di gennaio 2021 aveva visto lo stesso Qatar messo sotto embargo da Arabia Saudita, Bahrein, Egitto e Emirati Arabi Uniti. Probabile che anche questo rischio sia stato messo in preventivo, e che proprio per questo motivo si sia deciso di scegliere il registro argomentativo dell’orgoglio pan-arabo. Un orgoglio che proprio da Qatar 2022 dovrebbe essere galvanizzato, con l’effetto di fare accedere i Paesi dell’area in un’epoca di nuova consapevolezza. E di tutto ciò l’emirato che si avvia a ospitare il Mondiale deterrebbe il sigillo.

Continui e inquietanti riferimenti al Rinascimento

Basta fare una rassegna web delle testate informative qatariote per cogliere questo aspetto cruciale. Soprattutto i quotidiani in lingua araba come Al-Ray, o Al-Watan insistono sulla questione della grande occasione per l’intero mondo arabo. Che stando a questa rappresentazione delle cose si vedrebbe consegnare dal Mondiale nell’emirato un’opportunità storica per rimodellare l’immagine e il peso geo-politico nella scacchiera globale. Nelle settimane dell’avvicinamento al calcio d’inizio della manifestazione (che prenderà il via domenica 20 novembre alle ore 17 italiane con la partita fra Qatar e Ecuador) questo motivo è stato declinato con una continuità che man mano è diventata quasi ossessione. Una sfilata di opinioni e pareri che ha coinvolto soggetti di ogni estrazione, ma tutti convergenti sul significato da dare alla manifestazione. A partire dal discorso pronunciato il 25 ottobre dall’emiro Tamim bin Hamad Al Thani, che oltre a parlare di «una spinta nella marcia rinascimentale» (e questo riferimento al Rinascimento, nei discorsi che riguardano i progetti di scalata globale da parte delle monarchie feudali del Golfo, assume un tono inquietante), ha insistito sul fatto che il Mondiale «rimarrà un elemento tramite cui il mondo potrà riconoscere il Qatar e gli arabi».

«Il vero volto di arabi e musulmani»

Tracciato dalla massima autorità politica (e patrimoniale) della nazione, il solco è stato battuto a ripetizione da interventi sia antecedenti sia successivi. Nella settimana che porta al Mondiale è intervenuta la ministra dello Sviluppo Sociale, Maryam bint Ali bin Nasser Al-Misned. Che ha mescolato la rivendicazione di identità pan-araba all’invettiva contro ciò che viene considerata una campagna di stampa ostile e preconcetta da parte dei media occidentali. Come riferisce la parte editoriale dell’articolo, «Sua Eccellenza (…) ha affermato che la Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 è un’opportunità per trasmettere un’immagine onorevole della nostra identità e cultura, e per il mondo affinché veda il vero volto di arabi e musulmani, lontano da distorsioni e stereotipi, rilevando che lo Stato del Qatar è aperto alle critiche, ma non accetta attacchi che cercano di sminuirlo».

Una speciale responsabilità morale

La mobilitazione ha coinvolto anche i personaggi del mondo del calcio. Fra costoro ha preso la parola Abdullah Mubarak, ex calciatore e attualmente allenatore di club, che oltre a sottolineare l’occasione storica per il suo Paese ha fatto un appello a tutti i calciatori arabi, compresi quelli delle nazionali africane: partecipando al mondiale dovranno sentire una speciale responsabilità morale proprio in quanto arabi. Il titolo dell’articolo in cui è stata inserita l’intervista di Mubarak, pubblicato il 24 ottobre, è netto: “Il Qatar alza il livello delle ambizioni arabe”. Né l’argomento è stato mantenuto entro i confini del Paese. Esso è stato trasformato in un genere da esportazione quando nello scorso agosto Hassan Al-Thawadi, segretario generale del comitato organizzatore locale, lo ha enunciato a Londra in occasione del meeting del Commonwealth. In quella circostanza Al-Thawadi ha parlato dell’impegno per far sì che Qatar 2022 lasci un’eredità in termini sociali, umani, economici e ambientali e sia ricordato come «un momento di svolta per la nostra regione».

«Il Mondiale cambierà lo stereotipo della nostra regione»

Alcuni titoli di Al-Raya mostrano per intero il volto di questa ossessione, come per esempio quello che correda un articolo pubblicato il 14 novembre: «Fiducia internazionale e araba che la Coppa del Mondo in Qatar sarà una pietra miliare e un’opportunità storica per il vero volto della regione». E si va addirittura sul piano dell’identità e dell’immagine della popolazione araba transazionale con le parole di Khaled Al-Suwaidi, direttore per le relazioni coi partner della Corte Suprema qatariota nonché responsabile dei progetti e della legacy. Secondo Al-Suwaidi «il Mondiale cambierà lo stereotipo della nostra regione» (articolo pubblicato il 13 novembre).

Chiusi dentro una bolla narrativa: gli altri Paesi sono scettici

Si potrebbe andare avanti ancora a lungo con esempi e citazioni. È sufficiente fermarsi qui per dare idea di quanto Qatar 2022 sia avvertito come un progetto egemonico regionale, che il Qatar intende spendere per candidarsi come Paese-guida dell’area Mena (Medio Oriente e Nordafrica) nello scacchiere globale. Un’ambizione rafforzata tanto dall’uso politico dello sport quanto dal forte impulso di modernizzazione infrastrutturale e economico-finanziario che ha visto l’emirato portarsi avanti rispetto alle altre monarchie del Golfo. E a questo punto bisogna chiedersi quanto tale appello sul Mondiale qatariota come strumento per far decollare il sentimento pan-arabo sia avvertito nei Paesi che sarebbero chiamati a partecipare al progetto politico-culturale. Risposta: praticamente zero. La panoramica dei siti web svela che la sollecitazione viene ignorata dai media degli Stati che partecipano a Qatar 2022 così come negli altri Paesi dell’arabo-sfera. Indicativo l’atteggiamento del soggetto politico-territoriale più significativo: l’Arabia Saudita. Nei media sauditi non si trova il minimo cenno sul tema del pan-arabismo di matrice qatariota. Si dà spazio soltanto alla nazionale di casa, che – guidata dal francese Hervé Renard – proverà a non essere una comparsa. Per il resto, nessun cenno alla fratellanza dei popoli arabi da cementare attraverso il calcio. Quanto basta per far capire che i qatarioti, sognando l’egemonia, non stanno facendo altro che alimentare una bolla narrativa.

