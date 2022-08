Il look di Tajani, il nuovo nemico di Bassetti e le altre pillole del 12 agosto

Orrore: Antonio Tajani su La7, mercoledì sera, nella trasmissione La corsa al voto, è arrivato nello studio indossando scarpe marroni. Il vestito era blu, ma quelle estremità cozzavano innanzitutto con “la legge dell’eleganza” di Silvio Berlusconi sottolineata su il Giornale da Fabrizio de Feo che citava i consigli del Cavaliere a Matteo Salvini: «Via la barba che induce diffidenza, giacca abbottonata, mai le scarpe marroni su un vestito blu». Ma che fa, Tajani, contesta Silvio proprio sulle regole dedicate ai parlamentari di Forza Italia, fin dalla sua fondazione, in tema di abbigliamento? O Antonio vuol far capire che non ammette consigli da Berlusconi, cominciando dallo stile?

L’infettivologo Bassetti si è fatto un nemico, la Ronzulli

Come farsi un nemico “a gratis”: l’infettivologo Matteo Bassetti dalle colonne del Corriere della Sera esclama, impavido, che al ministero della Salute ci vuole un medico, citando quelli che per lui sono stati i migliori nel passato, ossia Elio Guzzanti, Girolamo Sirchia e Umberto Veronesi. Visto che politici non ci si inventa da un giorno all’altro, il novellino Bassetti con una frase si è fatto un nemico non da poco, Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia, nota anche come “badante del Cavaliere” cioè Silvio Berlusconi e che di professione è infermiera. E che punta a diventare ministro della Salute. Pure a sinistra, comunque, Bassetti ha fatto danni: nel Pd, ma una volta stava tra i forzisti, c’è un ex titolare del dicastero che a lui piace tanto, Beatrice Lorenzin, che ha un semplice diploma di liceo classico.

Maurizio Lupi passeggia con Pino Galati per il centro di Roma

Dalla mattina alla sera sta in televisione, Maurizio Lupi: come fece vedere una volta Zoro, ovvero Diego Bianchi a Propaganda live, è il politico che anche per strada quando vede una telecamera si avvicina per chiedere se può fare una dichiarazione, senza alcuna inibizione, da buon democristiano. Centrista per eccellenza, Lupi quando ha un attimo di tempo passeggia in via del Corso, nel cuore del centro storico di Roma. Ieri, per esempio, ha solcato quella strada insieme all’ex deputato eletto con l’Udc, Giuseppe Galati detto Pino: uno dei tanti calabresi nel mondo.

Unipol bacchettata dall’Antitrust: relatore, Ainis

Pochi se ne sono accorti ma l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato UnipolSai Assicurazioni per aver adottato, nella fase di liquidazione dei danni Rc auto, una pratica commerciale scorretta in violazione del Codice del Consumo. In considerazione della gravità e della durata della pratica, l’Autorità ha irrogato a ciascuna società una sanzione di 5 milioni di euro, il massimo consentito. Il relatore? Il costituzionalista Michele Ainis. Molte le frasi che colpiscono, nel testo dell’authority: «Le evidenze agli atti dimostrano, nonostante l’adozione della procedura informatizzata di gestione delle attività relative alle richieste di risarcimento Rc Auto, la sussistenza di numerosissimi sinistri nei quali l’offerta è stata formulata in ritardo rispetto al termine previsto dalla legge, circostanza di cui UnipolSai è pienamente consapevole». Inoltre, i dati «dimostrano la sussistenza di un numero elevatissimo di ritardi nella gestione che, oltre a testimoniare l’ampiezza della condotta, rivelano in sé l’inadeguatezza dei sistemi di gestione che UnipolSai dichiara di aver adottato al fine di prevenire simili condotte ostative». Gravissime le conclusioni sui comportamenti che «integrano una pratica commerciale scorretta, contraria alla diligenza professionale, in violazione» del Codice del Consumo. La stessa risulta, infatti, mediante le suddette condotte ingannevoli e aggressive, idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al risarcimento del sinistro o al suo diniego facendogli assumere una decisione che non avrebbe altrimenti preso». Seguono le firme del presidente Agcm Roberto Rustichelli e del segretario generale Guido Stazi.

Emiliano punta su Stefanazzi in parlamento

Nella regione Puglia si sente dire solo un nome, Stefanazzi. È il potente capo di gabinetto del governatore Michele Emiliano;

quest’ultimo sta conducendo una trattativa serrata con il segretario del Pd Enrico Letta per vedere il suo pupillo candidato alle elezioni politiche. Ci riuscirà? Nessuno ha dubbi, Emiliano quello che vuole lo ottiene.