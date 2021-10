Il lato positivo – Silver Linings Playbook: chi è Jennifer Lawrence, vita privata della protagonista del film di stasera, 5 ottobre 2021, su Cielo

Jennifer Lawrence e Bradley Cooper sono i protagonisti della commedia sentimentale Il lato positivo – Silver Linings Playbook in onda stasera, martedì 5 ottobre 2021, alle 21.20 su Cielo. Scritto e diretto da David O. Russell e uscito nelle sale cinematografiche nel 2012, il film è l’adattamento cinematografico del romanzo L’orlo argenteo delle nuvole di Matthew Quick e racconta la storia di Pat Solitano, un uomo convinto che non tutto il male venga per nuocere e che, nella vita, bisogna sempre trovare il buono in qualsiasi cosa accada. Candidato a otto premi Oscar nel 2013, si è aggiudicato quello di miglior attrice protagonista, vinto da Lawrence. E, in occasione del suo debutto al Toronto International Film Festival, si è accaparrato anche il Premio del Pubblico.

Il lato positivo – Silver Linings Playbook: le cose da sapere sul film in onda stasera alle 21.20 su Cielo

Il lato positivo – Silver Linings Playbook: la trama della pellicola

Pat Solitano ha sempre vissuto la sua vita all’insegna dell’ottimismo. Un modo che mantiene inalterato anche dopo che la moglie lo lascia per un altro, mandandolo in un ospedale psichiatrico. Una volta dimesso, ritorna a malincuore a vivere coi genitori e matura la convinzione di poter modellare il proprio carattere in base alle esigenze della ex compagna, in modo da riconquistarla. Il piano, tuttavia, non dà i risultati sperati. Almeno fino a quando non incontra Tiffany, una ragazza i cui sogni sembrano essersi infranti nel momento in cui il destino ha iniziato a prendere una piega imprevista. La donna gli offrirà il suo aiuto ma Pat dovrà fare qualcosa per lei. Da un momento all’altro, le loro vite così confuse si incastrano e, senza cambiare nulla di quel che sono, si ritrovano coinvolti in una relazione che va ben al di là dell’amicizia.

Il lato positivo – Silver Linings Playbook: il cast

Accanto a Bradley Cooper (Pat Solitano) e Jennifer Lawrence (Tiffany Maxwell), troviamo anche Robert De Niro nel ruolo di Pat Solitano Sr, il padre del protagonista, Jacki Weaver in quello di Dolores Solitano, la madre, Chris Tucker in quelli di Danny McDanuels, Anupam Kher nella parte del dottor Cliff Patel, John Ortiz in quella di Ronnie, Shea Whigam in quella di Jake Solitano e Julia Stiles in quella di Veronica Maxwell. Da non dimenticare anche Paul Herman (Randy), Dash Mihok (l’agente Keogh) e Brea Bee (Nikki Solitano).

Il lato positivo – Silver Linings Playbook: vita privata di Jennifer Lawrence

Tra rumor e paparazzate, la vita privata dell’attrice statunitense Jennifer Lawrence è finita spesso nell’occhio del ciclone. Dal 2010 al 2014, è stata fidanzata col collega inglese Nicholas Hoult, conosciuto sul set del film X – Men: L’inizio. Dopo qualche mese da single, è stata legata a Chris Martin, frontman dei Coldplay, un relazione durata poco meno di un anno e, per qualche mese, al regista Darren Aronofsky che, nel 2016, l’aveva diretta nel film Madre!, di cui è stata protagonista principale. Tra flirt mai confermati e frequentazioni brevi, nel maggio 2018 Lawrence ha, finalmente, incontrato la persona con cui ha deciso di trascorrere il resto della vita. Si tratta di Cooke Maroney, esperto d’arte della New York’s Gladstone Gallery, diventato ufficialmente suo marito il 19 ottobre 2019. Alla cerimonia, organizzata a Rhode Island, hanno partecipato amici di lunga data della coppia come Emma Stone, Josh Hutcherson, Bradley Cooper e David O.Russell. Le cose, tra i due, vanno a gonfie vele e, tra qualche mese, accoglieranno il loro primogenito. Nel frattempo, Jennifer Lawrence si gode gli ultimi attimi di una gravidanza vissuta con estrema normalità, senza proclami, grandi annunci sui social o servizi fotografici sulle copertine e le riviste più patinate