Il lapsus di George W. Bush: parla di Ucraina ma dice “Iraq”

L’ex presidente degli Stati Uniti, George W. Bush, ha avuto un lapsus durante un discorso a Dallas. Secondo quanto riportato dalla Reuters, l’ex presidente stava criticando il sistema politico russo. Proprio allora ha descritto come “brutale” e “ingiustificata” l’invasione dell’Iraq, prima di correggersi dicendo che intendeva riferirsi all’invasione dell’Ucraina. Ecco cosa è successo in particolare.

Lapsus per George W. Bush: cosa è successo

Durante un discorso a Dallas, mercoledì 18 maggio, l’ex presidente George W. Bush è incappato in un lapsus confondendo Iraq e Ucraina. In particolare, il politico si trovava a un evento organizzato dal suo think tank presso la Southern Methodist University.

L’ex presidente USA, parlando dal palco della fondazione intitolata a suo padre e egualmente ex presidente americano, ha detto come di seguito. “Le elezioni russe sono state truccate. Gli oppositori politici imprigionati o in altro modo vengono eliminati dalla partecipazione al processo elettorale. Il risultato è l’assenza di pesi e contrappesi in Russia”. Poi ha aggiunto: “E la decisione di un uomo di lanciare un’invasione del tutto ingiustificata e brutale dell’Iraq“, prima di correggersi e scuotere la testa: “Voglio dire, dell’Ucraina“. Poi ha scherzato sulla sua età, “75“, come a giustificare un po’ di confusione da invecchiamento tra le risate della platea.

Una gaffe che forse è un lapsus o il segno delle polemiche e dell’equiparazione delle due invasioni da parte di chi critica gli Stati Uniti per l’attivismo in Ucraina. Bush, infatti, durante il suo mandato, nel 2003, invase l’Iraq fino al 2011: quella che fu chiamata la Seconda guerra del golfo. Il video è subito diventato virale sui social network, raccogliendo solo su Twitter oltre 8 milioni di visualizzazioni.