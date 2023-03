Il Gruppo Wagner ha aperto un centro di formazioni per giovani

Il gruppo mercenario russo Wagner ha lanciato un club giovanile, volto a promuovere il patriottismo e a preparare i giovani russi al servizio militare. Il club, chiamato Wagneryonok, ha sede presso il quartier generale della milizia paramilitare, inaugurato a novembre a San Pietroburgo. Come riferisce Ria Novosti, Wagneryonok è guidato dal neolaureato Alexander Tronin, ex membro del parlamento giovanile di San Pietroburgo e conta attualmente 60 membri. «Quasi ogni giorno le persone ci scrivono. Cerchiamo di accettare tutti», ha dichiarato il vice capo del gruppo, Kirill Ovchinnikov, all’agenzia di stampa statale russa.

Agli incontro del club partecipano politici, militari, blogger a favore della guerra in Ucraina

Tra gli strumenti dei piccoli aspiranti Wagner, riportano i media russi, c’è anche un simulatore di guida di droni. Il primo incontro del club Wagneryonok, scrive Ria Novosti, è avvenuto alla fine di gennaio e ha visto la partecipazione di Sergei Mironov, leader del partito Russia Giusta. Ai successivi incontri hanno poi preso parte numerosi altri ospiti, tra politici, blogger a favore della guerra, personale militare e varie figure in grado di «promuovere i veri valori della Russia e lavorare per il bene della patria».

Il Gruppo Wagner è stato fondato da Prighozin, accusato di crimini di guerra

L’organo di informazione indipendente con sede a San Pietroburgo Bumaga, che ha partecipato a una riunione di Wagneryonok del 22 febbraio, ha riferito che gli studenti presenti hanno ricevuto, in quell’occasione, una nota di esenzione dalla scuola direttamente dalle mani di un ragazzo di 15 anni, tra gli organizzatori dell’incontro.

Il Gruppo Wagner, che per anni ha operato nell’ombra, è salito alla ribalta dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, rivendicando un ruolo di primo piano nell’offensiva di Mosca e arrivando, con il passare dei mesi, a litigare apertamente con il ministero della Difesa. Il gruppo è stato fondato ed è tuttora guidato Yevgeny Prigozhin: il “cuoco di Putin” è noto per le brutali tattiche di combattimento ed è stato accusato di una serie di crimini di guerra.

