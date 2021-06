Stasera 31 maggio, alle 21.10, Rai Movie propone Il gigante, pellicola del 1956 diretta da George Stevens e passata alla storia come l’ultima grande interpretazione di James Dean, morto in un incidente stradale esattamente una settimana dopo la fine delle riprese. Tratto dall’omonimo libro di Edna Ferber, il film racconta la storia di Bick Benedict, (Rock Hudson) ricco proprietario di un ranch in Texas, e del suo matrimonio con Leslie (Elizabeth Taylor), facoltosa ragazza del Maryland. Un’unione messa a rischio da uno dei braccianti dell’allevatore, Jett (James Dean). Che, segretamente innamorato della donna per il suo carattere folle e ribelle, una volta ereditato un ricco giacimento di petrolio, proverà in ogni modo a corteggiare la figlia di Benedict. Più che per amore, per puro spirito di rivalsa. Tra bisticci sul set e successi al box office, ecco le cinque cose da sapere sul film.

Cinque curiosità su Il gigante in onda stasera su Rai Movie

1. Il gigante: maretta sul set tra James Dean e Rock Hudson



Secondo alcune voci, James Dean e Rock Hudson non sono mai andati d’amore e d’accordo. Pare avessero approcci divergenti alla recitazione e al lavoro sul set. In particolare, Hudson credeva che Dean non avesse un comportamento professionale e le sue performance risentissero pesantemente di questo. Altri rumor, invece, descrivono Dean come un attore completamente diverso da come Hudson lo dipingeva, talmente entusiasta di partecipare alla pellicola da offrirsi di lavorare al minimo della paga e da non cambiarsi mai d’abito per non uscire dalla parte del cowboy.

2. Il gigante: il ruolo di Leslie sarebbe dovuto andare a Grace Kelly

Molti dei ruoli non sono andati agli attori che il regista aveva individuato come prima scelta. Per il ruolo di Leslie, prima di Elizabeth Taylor pare fosse stata scelta Grace Kelly. Mentre, per quello di Jett, alcuni raccontano che Steven avrebbe voluto Alan Ladd al posto di James Dean.

3. Il gigante: lo spot tragicamente premonitore

Durante le riprese de Il gigante, Dean partecipò a uno spot televisivo in cui rispondeva alle domande dell’attore Gig Young. Nella pubblicità, ironia della sorte, promuoveva la guida sicura: «La gente dice che correre è pericoloso, ma io preferisco il rischio in pista piuttosto che in autostrada. Guidate in sicurezza, perché la vita che salvate potrebbe essere la mia». Com’è noto, una settimana dopo la fine del film, l’attore perse la vita in un incidente d’auto il 30 settembre 1955.

4. Il gigante: incassi da record

Uscito nel 1956, Il gigante è stato il più alto incasso della Warner Bros fino al 1973, anno di uscita de L’Esorcista.

5. Il gigante: critica e riconoscimenti

Oltre al trionfo ai box office, Il gigante può vantare anche un ampio apprezzamento da parte della critica. James Dean, Rock Hudson e Mercedes McCambridge si sono fregiati di tre delle nove candidature all’Oscar assegnate alla pellicola, che alla fine vinse solo quello alla miglior regia. Ma non è tutto. Nel 1998, l’American Film Institute lo ha inserito all’ottantaduesimo posto della classifica dei cento migliori film statunitensi di tutti i tempi. Infine, nel 2005 è stato scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.