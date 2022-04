Il giallo dei sei oligarchi russi morti negli ultimi mesi: chi sono

Secondo la Cnn, negli ultimi tre mesi sei uomini d’affari russi sarebbero morti per suicidio, ma in realtà in circostanze da chiarire, alcuni dei quali con le loro famiglie. Quattro dei sei decessi degli oligarchi, secondo l’emittente statunitensi, sono di dirigenti associati a Gazprom o a una delle sua controllate. Gli altri due erano un imprenditore di attrezzature mediche e il vicepresidente di una società che tratta gas naturale. Ecco chi sono.

I casi di Vladislav Avaev e Sergey Protosenya sono i più noti. Il primo, 51enne ex vicepresidente di Gazprombank, ha ucciso a colpi di pistola moglie e figlia nella loro casa di Mosca, prima di suicidarsi. Il secondo, 56 anni ed ex top manager della Novatek, ha fatto lo stesso, ma utilizzando un’ascia, per poi impiccarsi nel cortile della sua abitazione di Lloret de Mar. Tra i due casi di omicidio-suicidio, che in molti (come l’ex vicepresidente di Gazprombank Igor Volobuev) ritengono sospetti, sono passati quattro giorni: 17 e 21 aprile. Ecco gli altri quattro casi, certamente meno noti.

La morte di Vasily Melnikov e della sua famiglia risale a inizio marzo. Il miliardario russo, la moglie e i due figli sono stati trovati senza vita nel loro appartamento di lusso a Nizhny Novgorod, con ferite da taglio provocate da coltelli trovati sul luogo degli omicidi. Secondo News 84 Media, la società del magnate, Medstom, che importa attrezzature mediche in Russia, era sull’orlo del collasso dopo le sanzioni occidentali. Nexta, nel dare la notizia, non ha escluso l’azione di sicari.

Businessman Vasily Melnikov, owner of the Medstom company, was murdered together with his family in #NizhnyNovgorod.

The businessman, his wife and two minor children were stabbed to death in their own home. An investigation is underway. A contract killing is not ruled out. pic.twitter.com/Rw8IlqGRnp

— NEXTA (@nexta_tv) March 23, 2022