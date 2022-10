Il Fondo Monetario Internazionale vede l’Italia sottozero: nel 2023 crescita a -0,2%

Secondo il Fondo Monetario Internazionale, nel 2023 Italia e Germania subiranno una recessione, chiudendo l’anno con una contrazione del Pil. Anche a confronto con le maggiori economie mondiali, l’Italia risulterà tra le più penalizzate a causa di svariati fattori. In primis l’invasione russa dell’Ucraina, con il continuo aumentare dei prezzi e la frenata della Cina. Gli analisti a luglio avevano previsto una crescita del 2,9%, che tuttavia sono stati costretti a riconsiderare. Si tratta del dato più debole dal 2001, fatta eccezione per le recessioni innescate dalla crisi finanziaria e dal Covid-19.

Fondo Monetario Internazionale: «Italia penalizzata»

Il Fondo Monetario Internazionale ha diffuso stime cupe sulla crescita economica del Pianeta. Nonostante la forte ripresa seguita alla fase più acuta della pandemia, nel Vecchio Continente Italia e Germania subiranno una recessione. Mentre Stati Uniti ed Eurozona registreranno comunque un prodotto interno lordo positivo (+1% e +0,5%).

Nonostante gli scenari tratteggiati a luglio non fossero dei migliori, in confronto a quelli diffusi di recente dall’Istituto di Washington risultano ottimistici. Infatti, per l’Italia si prevede una caduta del Pil ancora più forte di quella prospettata dal governo, l’anno prossimo.

In particolare, per l’Italia, l’Fmi prevede un calo del Pil dello 0,2% nel 2023, con una revisione al ribasso di quasi un punto percentuale rispetto allo 0,7% stimato a luglio. Per il 2022, invece, la crescita dovrebbe attestarsi al 3,2%, lo 0,2% in più rispetto a luglio. Il tutto grazie alla ripresa registrata da turismo e produzione industriale. Si ferma la discesa del debito pubblico, che resta attorno al 147% nel 2022 e nel 2023, dal 151% del 2021, mentre il deficit è stimato al 5,4% quest’anno e al 3,9% nel 2023.

L’inflazione raggiungerà il picco

Palazzo Chigi si augura una ripresa, ma tutto sta nelle mani del nuovo Esecutivo. In base alle misure che adotterà potrebbe contenersi la crisi. L’inflazione, prevede il Fondo Monetario, raggiungerà il picco entro la fine di quest’anno (8,8%), ma – avverte – rimarrà alta più a lungo del previsto (al 6,5% nel 2023 e al 4,1% nel 2024).