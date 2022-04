Il diritto di contare stasera su Rai1: storia vera, trama, cast e curiosità sul film

Tre donne e il loro genio per cambiare la storia. Stasera 6 aprile, alle 21,25 su Rai1, andrà in onda Il diritto di contare, film del 2016 di Theodore Melfi. Basato sull’omonimo romanzo di Margot Lee Shetterly racconta la storia vera di Katherine Johnson, genio della matematica, e delle sue colleghe, che negli Anni 60 collaborarono con la Nasa sfidando il razzismo e tracciando le basi per la missione Apollo 11. Nel cast Kirsten Dunst, Kevin Kostner, Taraji Penda Henson, Octavia Spencer e Mahershala Ali. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Il diritto di contare, trama e cast del film stasera 6 aprile 2022 su Rai1

Hampton, anno 1961. In piena Guerra Fredda, la Nasa deve rispondere al successo del primo volo spaziale umano della storia eseguito dai russi. Negli Stati Uniti saranno tre donne a dare vita a una rivoluzione non solo in campo astrofisico, ma anche sociale. Si tratta dell’afroamericana Katherine Johnson (Tagaji P. Henson) e di due sue colleghe, l’ingegnere Dorothy Vaughan (Octavia Spencer) e l’informatica Mary Jackson (Janelle Monae). Le tre scienziate devono subire però ogni giorno i problemi derivanti dalle leggi a sfavore dei neri, dalle toilette separate ai viaggi in bus personali.

Un giorno, grazie all’influenza di Viviana Mitchell (Kirsten Dunst), tutto cambia. La donna, supervisore del lavoro di Katherine e ormai consapevole delle grandi doti in geometria analitica della scienziata, decide di trasferirla nello Space Task Group, unità al lavoro sul programma che intende mandare John Glenn nello spazio. Katherine è però la prima donna di colore a servire sotto il comando di Al Harrison (Kevin Kostner) e durante il lavoro si scontra spesso con i pregiudizi dei suoi colleghi. Fortunatamente trova conforto in Jim Johnson (Mahershala Ali), un ufficiale della Guardia Nazionale anch’egli afroamericano che la aiuterà nelle sue battaglie. Nel cast anche Jim Parsons, lo Sheldon Cooper di The Big Bang Theory, nei panni di un collega irrispettoso e razzista della protagonista.

Il diritto di contare, 5 curiosità sul film stasera 6 aprile 2022 su Rai1

Il diritto di contare, la storia vera di Katherine Johnson al centro del film

Matematica, fisica e informatica statuitense, Katherine Johnson è una delle scienziate più importanti della storia americana. Nacque nel 1918 in Virginia e mostrò talento per l’algebra sin da bambina tanto da raggiungere il diploma superiore a 14 anni e iniziare gli studi universitari solo due anni dopo. Si laureò ad appena 18 anni a pieni voti e iniziò a lavorare come insegnante in una scuola pubblica per afroamericani. Per la Nasa contribuì alla realizzazione di diversi programmi spaziali tra cui il volo di John Glenn narrato nel film, il Progetto Mercury e i voli lunari dei programmi Apollo 11 e Apollo 13. Nel 2015 ha ottenuto dal presidente Obama la Medaglia presidenziale della libertà, seguita nel 2019 dalla Medaglia del Congresso ricevuta dalle mani di Donald Trump. Inserita nella National Women’s Hall of Fame, è morta nel 2020 all’età di 101 anni.

Il diritto di contare, il duplice significato del titolo originale e italiano

Il film racchiude già nel suo titolo il vero significato della narrazione. Hidden Figures, in lingua originale, indica sia le donne che hanno combattuto per uscire dall’ombra razziale che le celava al mondo sia i numeri che stanno dietro le loro incredibili scoperte. Anche in italiano il verbo “contare” gioca sia sulla rivalsa delle protagoniste sia sui calcoli algebrici alla base dei progressi scientifici.

Il diritto di contare, le candidature ai premi Oscar e ai Golden Globe

Apprezzato dal pubblico e dalla critica, il film ha ottenuto diverse nomination ai maggiori premi cinematografici internazionali. Due le candidature ai Golden Globe, tra cui quella ad Octavia Spencer come “Miglior attrice non protagonista”, addirittura tre agli Oscar tra cui quella come “Miglior Film”. Il diritto di contare tuttavia non è riuscito a portare a casa nessuna statuetta nelle due cerimonie.

Il diritto di contare, la location che ha ospitato i discorsi di Martin Luther King

Gran parte del film si ambienta in spazi chiusi. La troupe scelse per il set un edificio ad Atlanta dal forte valore storico e sociale. Si tratta infatti di un palazzo frequentato spesso da Martin Luther King, leader delle proteste degli afroamericani per la parità di tutte le razze.

Il diritto di contare, il cameo del figlio di Neil Armstrong

In una particolare scena, si può vedere Paul Stafford (Jim Parsons) parlare di fronte a un gruppo di ingegneri della Nasa nell’ufficio dello Space Task Group. Nella folla è possibile riconoscere il volto di Mark Armstrong, figlio del celebre Neil Armstrong che per primo mise piede sulla Luna il 21 luglio 1969.